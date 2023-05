”Hunneista ja mongoleista alkaen moni armeija on onnistunut valtaamaan Krimin”

Ukrainan armeijan valmistautuessa odotettuun vastahyökkäykseensä Krimin vapauttaminen on amerikkalaisasiantuntija Richard Hookerin mukaan yksi keskeisistä päämääristä. Sen saavuttamista moni läntinen tarkkailija on kuitenkin pitänyt lähinnä toiveajatteluna.

– Toki haasteita on paljon. Krimin valtaaminen Hersonin alueelta käsin edellyttäisi todennäköisesti Dnepr-joen ylittämistä vastarintaa kohdaten, kiivaita taisteluita kapealle Perekopin kannaksen etenemiseksi ja sen jälkeen rintamahyökkäyksiä raskaasti miinoitettuja esteitä vastaan Venäjän peräkkäisten puolustuslinjojen murtamiseksi – ja kaikki tämä venäläisten vahvan tykistön alla, Atlantic Council -ajatushautomossa työskentelevä Hooker toteaa artikkelissaan.

– Vaikka tehtävä on vaikea, se ei silti ole läheskään mahdoton. Hunneista ja mongoleista alkaen aina britteihin, bolševikkeihin ja saksalaisiin moni valloitusarmeija on onnistunut valtaamaan Krimin. Sitä paitsi Ukrainan moraali, sotataito ja puolustushaarojen yhteinen suorituskyky ovat kaikki parempia kuin Venäjällä. Yhdentoista uuden prikaatin muodostaminen ja korkeatasoiset läntiset puolustustarvikkeet ovat osaltaan merkittävästi vahvistaneet Ukrainan maajoukkoja, hän sanoo.

Richard Hooker on aiemmin toiminut muun muassa Yhdysvaltain presidentin erityisavustajana, kansallisen turvallisuusneuvoston Euroopan ja Venäjän asioista vastaavana johtajana sekä Naton puolustuskorkeakoulun dekaanina.

Vastahyökkäyksessään Ukrainan armeija saattaa Hookerin mukaan toteuttaa monimutkaisia operaatioita hyödyntäen muun muassa lennokki- ja tykistöiskuja sekä erikoisjoukkotoimintaa. Dneprin onnistunut ylitys ja eteneminen kannakselle olisivat omiaan horjuttamaan venäläisten puolustajien päättäväisyyttä ja taistelumoraalia.

– Ottaen huomioon tähänastiset tappionsa Ukraina pyrkii saavuttamaan strategiset tavoitteensa säilyttäen mahdollisimman suuren osan aseellisesta vahvuudestaan ja fyysisestä infrastruktuuristaan. Krimin eristäminen Venäjästä ja sen sotilaallisten täydennysten epääminen voisivat johtaa Ukrainan sodanpäämäärien saavuttamiseen pienimmin kustannuksin, hän sanoo.

Melitopolin valtaaminen aiheuttaisi hänen mukaansa kriisin Kremlissä ja Venäjän sotilasjohdossa, koska Venäjän eteläisten ja itäisten joukkojen joutuminen eristyksiin toisistaan tekisi yhtenäisen puolustuksen operatiivisella tasolla mahdottomaksi. Se heikentäisi dramaattisesti Venäjän moraalia ja olisi omiaan entisestään lisäämään läntistä tukea Ukrainalle. Kaikki merkit viittaavat Hookerin mielestä siihen, että Ukrainan vastahyökkäys voi onnistua.

– Raskaista tappioista, jatkuvista taisteluista ja siviili-infrastruktuuriinsa kohdistetuista loputtomista ohjusiskuista huolimatta Ukraina on onnistunut luomaan suuria määriä uusia, hyvin varustettuja ja hyvin koulutettuja reservejä. Eturiviin on noussut lahjakkaita komentajia, joilla on vuosien kokemus taisteluista venäläisiä vastaan, hän toteaa.

– Tulevan vastahyökkäyksen aikana esiintyy todennäköisesti satunnaisia taktisia virheitä tai operatiivisia ongelmia. Huolellinen analyysi kuitenkin osoittaa, että mahdollisuudet ovat vahvasti Ukrainan puolella. Edessä on vielä lisää raakoja taisteluita, mutta sodan loppu saattaa vähitellen olla näkyvissä, ja se näyttää Ukrainan kannalta hyvin lupaavalta.