Huippututkijalta suorat sanat: Haluammeko Ukrainan voittavan, vai pölisemmekö solidaarisuudesta?

Ukrainan asevoimien komentajan, kenraali Valeri Zaluzhnyin antama haastattelu Economist-lehdelle on saanut aikaan laaja-alaista keskustelua ja spekulointia Ukrainan sodasta ja sen todennäköisestä lopputuloksesta, toteaa nimekäs amerikkalainen turvallisuuspolitiikan asiantuntija Andrew Michta.

Kenraali Zaluzhnyi arvioi sodan edenneen ensimmäisen maailmansodan pattitilannetta muistuttavaan vaiheeseen. Hänen mukaansa jumiutunut asetelma tuskin murtuu ilman ”massiivista teknologista harppausta”. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Andrew Michta toteaa viestipalvelu X:ssä, että julkisuudessa on esitetty useita vaatimuksia sotilaallisen avun lisäämiseksi Ukrainalle.

– Tämä on avain kysymys USA:n kongressissa.

– Liityn jälleen niihin tahoihin, jotka ovat vaatineet kaikenkattavaa tukea Ukrainalle sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laaja-alaisen hyökkäyksen Ukrainassa. Se on elintärkeää USA:n ja sen liittolaisten kansalliseen turvallisuuteen liittyvien etujen kannalta.

Michtan mukaan kyse on yksinkertaisesti siitä, että Venäjän presidentti Vladimir Putinin voitto voisi johtaa laajempaan sotaan Euroopassa ja sen ulkopuolella.

– Johtajiemme (USA:ssa) on puhuttava selkeästi Venäjän aiheuttamasta vaarasta Euroopalle ja maailmanlaajuiselle rauhalle. Eurooppalaisten Nato-liittolaistemme on rakennettava uudelleen sotilaallisia voimavarojaan, laajennettava puolustusteollisuuttaan ja arvioitava uudelleen vuosikymmeniä käytössä ollutta mallia uusien joukkojen muodostamisessa.

Andrew Michtan mielestä lännen pitää lopettaa sodan alusta alkaen harjoittama varovainen lähestymistapa sotilaallisen avun myöntämisessä Ukrainalle.

– Kuten eräs ukrainalainen kansanedustaja sanoi minulle: ”Annatte meille tarpeeksi, jotta emme häviä, mutta ette tarpeeksi voittaaksemme”. Tämän lähestymistavan on muututtava.

Ukrainan joukot aloittivat kesäkuussa vastahyökkäyksen, jonka painopiste oli etelässä Zaporizzjan alueella. Viiden kuukauden aikana rintamalinja liikkui vain 16 kilometriä. Jos vastahyökkäys olisi edennyt suunnitelmien mukaan, olisi Ukrainan pitänyt edetä noin 30 kilometriä päivässä.

Kenraali Zaluzhnyi myöntää haastattelussa yllättyneensä siitä, kuinka suuria tappioita Venäjä on valmis kestämään. Ukrainan joukot jumiutuivat Venäjän valmistelemille puolustuslinjoille, joiden edustalle oli levitetty massiivisia miinakenttiä. Uudet ja kokemattomat prikaatit hyytyivät nopeasti.

Michta kiinnittää huomiota kenraalin toteamuksiin.

– Ajatelkaa, millainen tilanne olisi tänä päivänä, jos olisimme antaneet Ukrainan ensimmäistä hyökkäystä varten kaiken sen, mitä sillä on käytössään tämänhetkisessä vastahyökkäyksessään. Aikanaan Venäjällä ei ollut valmiita puolustuslinjoja, miinakenttiä tai toimivia huolto- ja logistiikkayhteyksiä Ukrainan etenemisen pysäyttämiseksi.

Michta korostaa, että jokaisella kansakunnalla on murtumispiste.

– Länsimaiden pitää vihdoin katsoa peiliin ja miettiä vastuutaan Ukrainan vaikeasta tilanteesta. Haluammeko Ukrainan voittavan? Vai pölisemmekö me vain solidaarisuudesta ja julkaisemme meemejä tukien Ukrainaa ainoastaan vähimmäismäärän verran?

🧵Gen. Zaluzhny's @CinC_AFU recent interview for @TheEconomist has set off an avalanche of commentary & speculation about the war in #Ukraine and its likely outcome. There have been multiple calls to increase military aid to Ukraine – the key issue for US Congress right now. 1/6

— Andrew A. Michta (@andrewmichta) November 3, 2023