Huippututkija: Tätä Venäjän täydellinen tappio tarkoittaisi

Ukrainan on voitettava puolustussotansa ja Venäjän on kärsittävä totaalinen strateginen tappio, sanoo ranskalaisprofessori Nicolas Tenzer.

Hän on toistanut näkemyksensä useaan otteeseen, mutta moni ei hänen mukaansa edelleenkään ymmärrä, mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja miksi se on niin tärkeää.

– En aio palata niihin syihin, miksi [Vladimir] Putinin Venäjä on voitettava. Se on ensinnäkin ainoa tapa varmistaa turvallisuus Euroopassa ja sen ulkopuolella, Pariisin maineikkaassa Sciences Po -yliopistossa työskentelevä Tenzer toteaa tuoreessa artikkelissaan.

– Niin kauan kuin tuo tappio ei ole toteutunut, hänen hallintonsa voi aloittaa uudelleen Ukrainassa ja säilyttää otteensa Georgiasta, jonka alueesta 20 prosenttia on sen ikeen alla. Transnistrian kysymystä ei ratkaista. Aljaksandr Lukašenkan hallinto pysyy vallankahvassa Valko-Venäjällä. Syyria pysyy Bashar al-Assadin terrorihallinnon alaisena. Demokratioiden horjuttaminen jatkuu, ja Venäjän väestöön kohdistuva yhä totalitaarisempi sorto vain lisääntyy, listaa Tenzer.

Putinin tappio on Tenzerin mielestä myös minimiedellytys sille, että Venäjän kansa kykenisi vihdoin kohtaamaan omat virheensä ja syyllisyytensä. Ellei niin tapahdu, hän ei pidä Venäjän yhteiskunnan aitoa muutosta mahdollisena.

Toistuvia virheitä

Venäjän strateginen tappio on Nicolas Tenzerin mukaan välttämätön myös siksi, että muussa tapauksessa miljoonia ihmisiä odottaisi karu kohtalo ja vähintään satojatuhansia murhattaisiin edelleen. Vaikka jo entuudestaan heikko Venäjä heikentyisi yhä, se voisi hänen mukaansa vielä parin vuosikymmenen ajan jatkaa horjuttamista ja tuhoamista.

– Se on jo yli vuosikymmenen ajan löytänyt itselleen liittolaisia, jotka vahvistavat sen tuhovoimaa. Bashar al-Assadin hallinto on tästä äärimmäinen esimerkki, Tenzer sanoo.

Lännen viime vuosikymmeninä osoittama itsekkyys ja kaksinaismoraalisuus ovat hänen mukaansa heikentäneet sen uskottavuutta. Samankaltainen vaikutus on hänen mielestään ollut myös länsivaltojen vaikenemisella tilanteissa, joissa niiden olisi pitänyt asettua mahdollisimman päättäväisesti autoritaarisia hallintoja vastaan.

– Keskittyminen terrorismin torjuntaan, niin välttämätöntä kuin se onkin, on sekin ollut särö, jota Venäjä on kyennyt taitavasti hyödyntämään. Me itse olemme langenneet naiiviuteen tai heikkouteen kuvittelemalla, että Venäjä voisi olla siinäkään liittolaisemme, hän toteaa.

Jos Venäjän tappio ei olisi totaalinen, lännelle saattaisi Tenzerin mukaan syntyä kiusaus suhteiden normalisointiin oman diplomatiansa raskaat virheet jälleen kerran unohtaen.