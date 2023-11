Huippututkija ihmettelee, miksi Venäjän annettiin 30 vuoden ajan rikkoa sopimuksia

Puolustusliitto Nato ilmoitti keskeyttävänsä Tavanomaiset aseet Euroopassa- eli TAE-sopimuksen 7. marraskuuta 2023 lähtien. Vuonna 1990 solmittu sopimus rajoitti Varsovan liiton ja Naton joukkojen sekä aseiden määrää Euroopassa. Myöhemmin sopimus sitoi Venäjän federaatiota, jonka olisi pitänyt kertoa länsikumppaneilleen joukkojensiirroistaan.

Brittiläisen IISS-ajatuspajan aserajoituksiin ja -tarkkailuun erikoistunut ohjelmajohtaja, Naton aserajoitustarkkailusta aikanaan vastannut William Alberque toteaa ERIC-järjestön haastattelussa länsiliittolaisten olleen varsin myöhässä nykyisellä päätöksellään.

– Venäjä lopetti sopimuksen noudattamisen jo vuonna 2007. Tämä itse asiassa helpotti sen hyökkäystä Georgiaan, koska sen ei tarvinnut enää ilmoittaa joukkojensiirroistaan länsimaille, huomauttaa Alberque ja jatkaa:

– Samoin, jos Venäjä olisi noudattanut sopimusta vuonna 2014, ei sen olisi onnistunut viedä niitä kaikkia tuhansia panssarivaunujaan ja -ajoneuvojaan venäläisjoukoille Donetskissa ja Luhanskissa. Olisimme voineet myös [tuolloin 2014] tarkistaa ne massiiviset Venäjän joukkojenkeskitykset Ukrainan rajalla oleviin tukikohtiin.

Alberque kertoo länsimaiden luovuttaneen tietojaan joukkojensiirroistaan ja -sijoituksista Venäjälle vuoteen 2011 asti. Vielä tuon jälkeenkin ne jatkoivat tietojensa luovuttamista Valko-Venäjälle, joka on valtioliitossa Venäjän kanssa ja omaa sen kanssa yhteisen sotilasdoktriinin.

– Joten voimme olettaa kaikkien Valko-Venäjälle päätyneiden tietojen joka tapauksessa päätyneen Venäjälle. Annoimme tietomme ilmaiseksi ja Nato oli sitoutunut sopimukseen, johon Venäjä ei enää ollut.

Alberque mukaansa Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman viimeisen kauden lopusta alkaen vasta ymmärrettiin, että Venäjää kohtaan tulee lisätä ”sotilaallista, poliittista ja painetta tämä vietiin itse asiassa sitten läpi presidentti Donald Trumpin kaudella”.

Hän huomauttaa, ettei Venäjä pidä lainkaan länsimaiden vaalimasta läpinäkyvyydestä (transparency). Venäjä ”haluaa omata kyvyn hyökätä yllättäen minne vain milloin vain”.

Esimerkiksi vuonna 1990 allekirjoitetun Wienin asiakirjan mukaan Venäjän olisi pitänyt kutsua kaikki ETYJ-jäsenmaat tarkkailemaan yli 30 000 sotilaan sotaharjoituksiaan. Venäjä ei ole kuitenkaan kutsunut tarkkailijoita kertaakaan 30 vuoden aikana.

– Tämä tarkoittaisi, että Venäjä ei ole koskaan järjestänyt yli 30 000 miehen sotaharjoituksia. Mutta Venäjän puolustusministeriö sanoo, että heillä on ollut yli 30 000 miehen harjoituksia koko ajan. Venäjä ei ole noudattanut lainkaan mitään sopimuksia, mutta länsimaat ovat vain sanoneet ”minkäs sille voi”. He eivät ole pitäneet meteliä Venäjää piittaamattomuudesta sopimuksia kohtaan.

Alberque ihmettelee, miksi länsimaat eivät ole suhtautuneet vakavasti Venäjän 30 vuotta jatkuneeseen piittaamattomuuteen aserajoitussopimuksista. Ne ovat antaneet käsityksen kuin kyse olisi vain teknisestä asiasta. Sopimukset toimivat Alberquen mukaan ”hälytyskellona”, jos niitä ei noudateta, kertoo se muille sopimusosapuolille, että jotain on todella pielessä.

Olemalla piittaamatta Venäjän sopimusrikkomuksista, mutta jatkamalla itse niiden yksipuolista noudattamista, länsimaat saivat Alberquen mukaan Venäjän ymmärtämään, että länsimaiden kanssa olisi mahdollista käydä kauppaa aserajoitussopimuksista.

Länsimaat näyttivät ”rakastavan niin paljon aserajoitussopimuksia” ja tarvitsevan niitä Venäjää enemmän. Vladimir Putinin tulkitsi länsimaiden olevan valmiita antamaan jotain vastineeksi siitä, että Venäjä noudattaisi niitä.

– Joten Venäjä halusi nähdä, ovatko länsimaat valmiita luopumaan Ukrainasta vastineeksi Uudesta START-ydinasesopimuksesta. Tämän takia Venäjä irtisanoi Uuden START-sopimuksen. Olemmeko valmiita luopumaan Georgiasta vastineeksi uudesta TAE-sopimuksesta. Kun vastaus oli ei, Venäjä hyökkäsi. Venäjä on jatkuvasti yrittänyt hyötyä näistä sopimuksista, koska se tietää meidän tarvitsevan niitä enemmän kuin se itse.

Alberque huomauttaa, että Neuvostoliitto ja Venäjä halusivat nämä sopimukset silloin, kun vallitsevan status quo’n ylläpitäminen ja sopimusten noudattaminen oli venäläisten etujen mukaista. Hänen mukaansa Venäjä tulee näin ollen jatkossakin irtautumaan eri sopimuksista, kuten kemiallisten aseiden kieltosopimuksesta.

– Nyt Venäjä on häirikkövaltio. Se haluavat repiä koko sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen. Venäjällä ei ole kiinnostusta status quo-sopimuksiin kuten aserajoitussopimuksiin.

Asiantuntija toteaa, että länsimaat ovat olleet piittaamatta sopimusrikkomusten muodostamasta ”hälytyskellosta” ja syyttäneet sen olleen ”rikki”. Samaten ei ole otettu tosissaan Baltian maiden varoituksia siitä, millainen Venäjä todella on.

Alberque ihmettelee, että länsimaat heräsivät Venäjän vaaralliseen luonteeseen ”vasta kun kymmenentuhannet eurooppalaiset olivat menettäneet henkensä” Ukrainassa.

Alberquen mukaan esimerkiksi nykyisen Saksan liittopresidentin Frank-Walter Steinmeierin tulisi pyytää Natolta anteeksi ja myöntää olleensa väärässä.

Vuonna 2016 Steinmeier syytti maansa ulkoministerinä Natoa ”sodanlietsomisesta”, kun se järjesti muutaman sadan miehen sotaharjoituksen Latviassa. Samalla Steinmeier tuli kyseenalaistaneeksi maansa sitoutumisen Baltian liittolaisten puolustamiseen.

– Frank-Walter Steinmeier on velkaa anteeksipyynnön Saksalla ja Natolle. Hänen tulisi myöntää olleensa väärässä. Arvelen, että hän itse ja koko Saksan laajan poliittinen kenttä tietää, kuinka väärässä hän sanomissaan oli.

Asiantuntija huomauttaa, että Nato oli aikanaan valmis peräti kolmella prikaatilla valmis puolustamaan Länsi-Berliiniä Varsovan liittoa vastaan, vaikka kaupungin puolustaminen oli mahdotonta ja kyse oli siten itsetuhotehtävästä.

Sen sijaan hän katsoo Saksan ja Steinmeierin aikanaan viestittäneen Baltian maille, että näitä ei kannata puolustaa, ”koska se on niin vaikeaa”. Saksa on nyt velkaa Baltian maille, koska Nato-liittolaiset olivat aikanaan valmiita kaatumaan Länsi-Berliinin puolesta. Nyt Saksa on puheiden tasolla sitoutunut lähettämään prikaatin Liettuaan, mutta sen toteutuminen käytännössä on vielä avointa.

– Ainoa keino pysäyttää hyökkäävä Putin ja Venäjän pahanteko on asettua sitä vastaan. Nuo kyseiset [vuoden 2016] harjoitukset oli pieni hinta siitä suuresta laskusta, jonka Saksa on velkaa Baltian maiden puolustukselle.

Three allied brigades: from the US, the UK, and France were ready to die in West-Berlin, an undefendable city. Their only task was to make the Soviets think twice before attacking West-Berlin, killing soldiers of nuclear states. Now Germany owns other NATO counties. Watch more!⬇️ pic.twitter.com/kHpTskd4Ao

— Sergej Sumlenny, LL.M (@sumlenny) November 12, 2023