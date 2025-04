Huippusuosittu korruptiotoimittaja yritettiin tappaa maanpakoon

Venäläisestä korruptiosta uutisia tekevä VTšK-OGPU -kanavan ylläpitäjä aiottiin tappaa, kertoo oppositiohahmo Mihail Hodorkovskin perustama Dossier Center.

Vuonna 2019 Venäjältä pakoon muuttanut kanavan perustaja ja ylläpitäjä Aleksandr Šarev on ilmeisesti ollut Venäjän turvallisuuspalveluiden poistettavien häiriöiden listalla jo pidempään. Miehen erityisosaamista on nimittäin julkaista viranomaisista tietoja, joita he eivät halua julki.

Näihin lukeutuu esimerkiksi tammikuussa 2018 julkaistu uutinen siitä, että tšetšeeni-islamisti Amir ibn al-Khattab murhattiin kemiallisella aseella nimeltä novitšok. Uutisesta kului vain pari kuukautta siihen, kun Venäjän sotilastiedustelu GRU:n likaisten temppujen osasto yritti murhata eläkkeelle jääneen kaksoisagentti Sergei Skripalin samalla aineella.

Useissa medioissa työskennellyt Šarev on tottunut kaikenlaisiin uhkauksiin ja erilaisiin vaientamisyrityksiin rikossyytteiden muodossa. Niiden takia hän muutti perheineen Latviaan, ja sai sieltä turvapaikan vuonna 2020. Viime keväänä Šarev meni tavanomaisesti tupakalle takapihallaan sijaitsevaan pihakatokseen. Se jää kameravalvonnan katveeseen, ja Šarev oli tapana jättää tupakka-aski katokseen tuhkakupin viereen seuraavaa kertaa odottamaan.

Tällä kertaa hänen huulensa menivät tunnottomiksi. Seuraavaksi katosi tunto käsistä. Mies ei kyennyt kävelemään eikä lopulta edes nielemään, ja joutui sairaalaan.

– Sairaalassa tutkimukset näyttivät vain korkeaa verensokeria, mutta selkäydinpunktiolla löydettiin jotain myrkyn aiheuttamaa vauriota, Šarev kertoi Dossier Centerille. Hänen mukaansa lääkärit eivät pystyneet päättelemään, mistä oli kyse.

– Minut kytkettiin kuitenkin lähes heti laitteeseen joka puhdistaa verta, sillä sisäelimet alkoivat pettää. Olin sairaalassa kuukauden, ja kuntoutuksessa toisen kuukauden. Syytä ei tiedetä vieläkään. On kolme tai neljä eri versiota siitä mikä on voinut aiheuttaa polyneuropatian.

Yksi näistä versioista on punkin pureman aiheuttama Lymen tauti. Se ei kuitenkaan selittäisi sitä, miten Dossier Center on jo yli vuosi sitten saanut tietää omista lähteistään, että GRU on kaavaillut toimenpiteitä VTšK-OGPU-kanavaa ja Alexandr Šarevia vastaan.

Huhtikuun alussa VTšK-OGPU katosi Telegramista. Vuonna 2018 Rucriminal.info-sivuston rinnalle perustetulla kanavalla oli niihin aikoihin yli miljoona tilaajaa. Se on paljon – esimerkiksi Venäjän uutiskanava RT:lla on saman verran, ja uutistoimisto Tassilla puolet vähemmän.

Kanavan kirjainlyhenne viittaa turvallisuuspalvelu KGB:n edeltäjään. Leninin Neuvosto-Venäjällä salainen poliisi oli alun perin nimeltään VTšK eli Tšeka, kunnes se erilaisten vaiheiden kautta yhdistettiin sisäasiankomissariaattiin (NKVD) nimellä GPU, ja vuonna 1923 siitä tuli ”Valtion yhdistynyt poliittinen hallinto” eli OGPU.

Šarev kertoo Dossier Centerille, että kun kanava poistui, lakkasi Telegramissa toimimasta myös puhelinnumero, jolla kanavaa ylläpitänyt käyttäjätili oli rekisteröity. Tästä syystä Šarev tietää, että Telegram-palvelu on ryhtynyt noudattamaan Venäjän viranomaisten määräyksiä.

– Miksi eivät noudattaisi, onhan Telegram myös estänyt [Venäjän valtion] RT-kanavan näkymisen EU:ssa, Šarev sanoo. Mutta viranomaiskorruptiosta ja Venäjän turvallisuuspalveluista uutisoinutta VTšK-OGPU-kanavaa ei estetty. Se tuhottiin kokonaan.

Jossain on joku, jonka mielestä kanavan näkymisen estäminen Venäjällä ei riittänyt. Joku, kenelle Telegramin perustaja Pavel Durov ei voinut sanoa ei.

Mutta Šarev oli valmistautunut. Nyt tilaajia kerää VTšK-OGPU:n varakanava. Vappuaattona niitä oli jo melkein 172 000.