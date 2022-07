Huippumoderni T-90-vaunu nyt Ukrainan erikoisjoukkojen käytössä

Ukrainan erikoisjoukot ovat esitelleet Venäjältä sotasaaliiksi saatua kalustoa.

Azovin aluepuolustuspataljoonan pohjalta muodostettu erikoisjoukkorykmentti kertoo muokanneensa BTR-82A-panssariajoneuvoa lisäämällä siihen lämpötähtäimen ja uusia panssarilevyjä.

Harkovan alueella perustettiin hiljattain uusi panssariyksikkö, jonka kalustossa on useita hyökkääjältä vallattuja vaunuja. Erikoisjoukkojen käytössä on myös suhteellisen harvinainen ja Venäjän moderneimpaan kalustoon kuuluva T-90A-taistelupanssarivaunu.

Kyseinen vaunumalli siirrettiin rintamalle tiettävästi ensimmäistä kertaa huhtikuun lopussa. Puolustaja tuhosi pian yhden T-90:n Ruotsin toimittamilla panssarintorjunta-aseilla.

Ukrainan asevoimien kerrotaan ottaneen tähän mennessä käyttöön yhteensä kahdeksan T-90A-panssarivaunua.

#Ukraine: Azov SSO (SOF) recently formed a new tank unit near Kharkiv, including captured tanks- most notably a quite rare T-90A.

Only eight of these are known to have been recovered by Ukrainian forces, and are among the most modern tanks used by Russian forces. pic.twitter.com/5M4Zjls9WO

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 21, 2022