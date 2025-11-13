Venäjän tulevaisuudessa häämöttää painajaismainen vaihtoehto

Sota Ukrainassa ei tule jatkumaan enää viiden vuoden kuluttua. Miten se päättyy, ja mitä siitä seuraa, on vaikeampi kysymys. Venäjä ei kuitenkaan katoa, eikä se tule muuttumaan pasifistiseksi demokratiaksi, muistuttaa professori Mark Galeotti.

Brittiläistä Galeottia pidetään yhtenä maailman johtavista Venäjä-asiantuntijoista. Torstaina hän puhui Helsingissä asianajotoimisto Dottirin asiakastilaisuudessa teemalla Venäjä viiden vuoden kuluttua ja mitä se merkitsee Suomelle.

Jokainen lukutaitoinen suomalainen tietää, että tällä kysymyksellä on valtava merkitys. Ei siksi, että Venäjä olisi välttämättä hyökkäämässä Suomeen tai edes Naton kimppuun vaan siksi, että 1300 kilometriä yhteistä maarajaa vaikuttaa esimerkiksi väestön liikkeiden kannalta. Venäjä on myös ollut suomalaisille yrityksille merkittävä tulonlähde. Voisiko se joskus jatkua? Jos Ukrainaan tulisi rauha ja Vladimir Putin lakkaisi johtamasta Venäjää, kauanko pakotteiden purkaminen kestäisi? Entä pitäisikö Venäjän kanssa oikeasti keskustella, kuten presidentti Sauli Niinistö ehdotti?

Kyllä pitäisi, vastaa Galeotti yleisökysymykseen.

— En tarkoita että Alexander Stubbin pitäisi itse ottaa kännykkä ja soittaa Putinille. Mutta Euroopan on pidettävä Venäjään yhteyttä.

Galeotti tuntee Venäjän tarkasti ja syvällisesti. Niin syvällisesti, että sai kesäkuussa 2022 maahantulokiellon. Hän muistuttaa, että Putinin hallinnolle on tärkeää pystyä vakuuttamaan venäläiset siitä että muut vihaavat heitä. Siksi meidän pitäisi puhutella nimenomaan venäläisiä samalla kun Venäjän johtoa kohtaan kasvatetaan painetta.

— Usein ajatellaan että venäläiset ovat lampaita, jotka tyytyvät osaansa. Mutta Venäjän historiasta löytyy paljon kapinoita ja kansannousuja sekä niiden tukahduttamisia. Venäjä on niin autoritaarinen, koska sen johtajat pelkäävät kansaansa. Tällainen hallinto on vahva mutta hauras, eikä se pysty varautumaan spontaaneihin tapahtumiin. Se on kunnossa kunnes sen kunto testataan, emmekä me tiedä milloin se testi tulee. Se voi olla huomenna, tai se voi olla kymmenen vuoden kuluttua.

Mark Galeotti asettelee tulevaisuuden nelikentäksi, jossa Putin ja Ukraina määrittelevät mitä Venäjällä tapahtuu. Siinä on kaksi tekijää, jotka vaikuttavat toisiinsa. Seuraavat arviot on koostettu ja käännetty Galeottin puheenvuorosta.

Putin jatkaa vallassa ja tyytyväinen Ukrainan sodan lopputulokseen

Jos Putin pystyy osoittamaan Ukrainan sodan lopputuloksen itselleen edes jotenkin voitollisena, hän jatkaa politiikallaan Euroopan häiriköintiä. Todennäköisesti Putin ei kuitenkaan hyökkäisi. Tällaisessa tilanteessa jälleenrakentaminen päästä käynnistymään ja Suomi voisi toimia siltana Venäjälle. Liiketoiminnan palautuminen ja jatkuminen pakotteita edeltävälle tasolle vie kuitenkin useita vuosia, eikä Venäjästä tule kiinnostavaa investointikohdetta. Mutta kaupankäynti palautuisi.

Putin jatkaa vallassa ja on tyytymätön Ukrainan sodan lopputulokseen

Putin tarvitsee jotain minkä voisi esittää voittona. Jos näin ei tapahdu, hän lisää painostusta Ukrainaa ja länttä vastaan. Kaikki ei välttämättä ole sotilaallista painostusta, vaan kyse voi olla sellaisista olosuhteista joissa kireät välit ja sinä aikana tehdyt virheet johtavat kierteeseen, jossa Putin katsoo että hänen täytyy vahingoittaa länsimaita tai Eurooppaa. Suomi on tässä tilanteessa etulinjassa. Luvassa voisi olla kiihtyvää hybriditoimintaa, häiriöiden aiheuttamista ja pyrkimyksiä eristää reuna-alueita. Suomi on kuitenkin tässä kohdassa paremmassa asemassa kuin monet muut Euroopan maat.

Putin ei enää ole vallassa ja Venäjä on tyytyväinen Ukrainan sodan lopputulokseen

Putin voi sairastua tai kuolla. Kaikki voivat, ja niin Putinillekin käy ennen pitkää. Jos sota Ukrainassa on tässä tilanteessa päättynyt tai päättymässä ja Venäjällä vallitsee siitä yleinen tyytyväisyys, siirtyy valta Putinin jälkeen kleptokraateille. Sellaisille vanhoille kunnon varkaille jotka vain varastavat ja nauttivat siitä, sanoo Galeotti. Tällaiset ihmiset saavat Venäjän haluamaan parempia kansainvälisiä suhteita, sillä he haluavat nauttia länsimaisesta luksuksesta ja lähettää lapsensa opiskelemaan Yhdysvaltoihin. Vahinkojen korjaaminen kestää, mutta tämä aika voi olla Suomelle taloudellisesti oikein hyvä. Meidän pitää Galeottin mukaan vain muistaa että emme ole tekemisissä kivojen ihmisten kanssa. Siksi on vaikea ajatella että länsimäiset yritykset jonottaisivat Venäjälle jotta saisivat rahansa varastetuksi.

Putin ei enää ole vallassa ja Venäjä ei ole tyytyväinen Ukrainan sodan lopputulokseen

Tämä on vaarallisin ja arvaamattomin skenaario. Valtaan eivät välttämättä nouse kleptokraatit, vaan nationalistit. Ihmiset, jotka eivät pukeudu pukuun vaan univormuun. Ja vaikka pukeutuisivatkin pukuun, heidän sydämessään on sotilassaappaat, sanoo Galeotti. Tässä tilanteessa voi nousta valtaan ihminen joka on heikko ja jolla on paljon todistettavaa. Putin 2.0, mutta pahimmassa tapauksessa vielä joku häntäkin terävämpi. Koska, jos ollaan rehellisiä, Putin ei oikeasti ymmärrä sotilasasioita. Tämä seuraavan johtajan arvaamattomuus on painajaismainen skenaario.