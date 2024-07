”Huijarien kuningaskunta” – TikTokin raju kiristysjengi yhteydessä kymmeniin itsemurhiin

Häikäilemätön nigerialainen jengi on kiristänyt monia käyttäjiä näiden lähettämillä intiimeillä kuvilla nuorten suosimassa sosiaalisen median TikTok-palvelussa.

Huijarit ovat luoneet naisia esittäviä feikkitilejä ja houkutelleet poikia tai miehiä lähettämään itsestään seksuaalissävytteisiä kuvia tai videoita. Tämän jälkeen he kiristävät uhrejaan uhkaamalla julkaista materiaalia ja vaatimalla maksua kryptovaluutalla.

Times-lehden mukaan ainakin 20 alaikäistä henkilöä Yhdysvalloissa ja kolme Britanniassa on tehnyt itsemurhan kiristyksen seurauksena. Britanniassa poliisiviranomaiset ovat varoittaneet asiasta kouluja ja lasten vanhempia.

Nigerian viranomaiset toimittivat hiljattain 22-vuotiaan Samuel Ogoshin, 20-vuotiaan Samson Ogoshin ja 19-vuotiaan Ezekiel Ejehem Robertin Yhdysvaltoihin, jossa heitä syytetään urheilussa menestyneen teini-ikäisen Jordan DeMayn itsemurhaan johtaneesta kiristyksestä.

Kohusta huolimatta Yahoo Boys -niminen rikollisryhmä toimii edelleen TikTokissa. Nigerialaisen ryhmän videoissa esitellään rikollisten hankkimia ”huijarien kuningaskuntia” eli kiinteistöjä ja ajoneuvoja. He myös jakavat vinkkejä uhrien kiristämiseen.

TikTokin algoritmin kerrotaan tekevän huijausvinkkien löytämisen helpoksi. Kyberrikolliset ovat käyttäneet toiminnassaan myös Instagramia, Facebookia, Snapchatia ja Wizziä. Yhtiöitä on painostettu vastatoimiin. Meta ilmoitti viime viikolla poistaneensa 60 000 Instagram-tiliä ja lähes 6 000 ryhmää, jotka oli liitetty Yahoo Boysiin. Lukumäärä kertoo ongelman laajuudesta.

Etelä-Carolinan osavaltioparlamentin jäsen Brandon Guffey menetti oman 17-vuotiaan poikansa vastaavassa kiristystapauksessa kaksi vuotta sitten. Hän arvosteli Metan toimia.

– Älkää antako Metan luulla, että he tekisivät mitään lasten suojaamiseksi verkossa. Jos he haluaisivat lopettaa tämän, niin he voisivat välittömästi estää kaikki tilit, joilla on lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää materiaalia, Guffey kirjoitti Facebook-julkaisussaan.

Verkkorikollisuutta tutkiva NCRI-instituutti kuvailee TikTokia ”valtavaksi ongelmaksi” asian suhteen.

– Kyseessä on alusta, jolla Yahoo Boys -ryhmä jakaa neuvojaan. He glorifioivat omaa toimintaansa, esittelevät vaurauttaan ja puhuvat uhreistaan ”asiakkaina”, NCRI:n tutkimusjohtaja Alex Goldenberg sanoo Timesille.