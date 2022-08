Venäjä-seura HU:lle: Kukaan ei olisi voinut uskoa, että tällaista tapahtuu

Suomi–Venäjä-seura on joutunut pohtimaan vahvasti sitä, miten toimia rajusti muuttuneessa tilanteessa, Helsingin Uutiset kertoo.

– Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli valtavan suuri järkytys kaikille seuran työntekijöille ja aktiivisille vapaaehtoisille. Ei taatusti kukaan Suomessa olisi voinut uskoa, että tällaista tapahtuu, myöntää Suomi–Venäjä-seuran Etelä-Suomen aluepäällikkö Päivi Kärnä HU:lle.

Seuralla on Helsingissä seitsemän osastoa. Sota on vaikuttanut vahvasti kaikkien niiden toimintaan. Seura on lopettanut kaiken yhteistoiminnan Venäjän virallisten tahojen kanssa.

Sen sijaan yhteistyötä Suomeen muuttaneiden venäjänkielisten taiteilijoiden kanssa tehdään edelleen.

– Moni täällä asuva kulttuurialan ammattilainen on jyrkästi sodanvastainen ja sellaisten henkilöiden kanssa voimme tietenkin toimia, Kärnä kertoo.

Kun Suomeen saapui ukrainalaisia turvapaikanhakijoita, Suomi–Venäjä-seuran aktiivit ryhtyivät useilla paikkakunnilla auttamaan heitä.

– Moni ukrainalainen puhuu venäjää ja olemme halunneet antaa heille tulkkausapua aivan käytännön asioiden järjestelyissä.

Nykyisin Suomi–Venäjä-seuraan kuuluu noin 9 000 jäsentä. Seuran edeltäjään, Suomi–Neuvostoliitto-seuraan kuului aikoinaan jopa reilut 120 000 jäsentä.

– Ukrainan kriisi kestää todennäköisesti vuosien ajan. Se on selvää, että entiseen aikaan ei seuratoiminnassa ole paluuta, mutta sitten me toimimme toisella tavalla.