HU: Ruokalähetti-Yarikset estävät ratikoiden kulkua päivittäin, kaupunki voimaton

Raitiovaunukiskojen liepeille pysäköinti aiheuttaa viivästyksiä raitiovaunujen kulkuun Helsingissä ainakin 642 kertaa vuodessa eli lähes kaksi kertaa joka päivä.
Asiasta kertovan Helsingin Uutisten mukaan luku perustuu ratikankuljettajien ilmoituksiin väärin pysäköidyistä autoista.
Viime vuonna autonsiirtoja jouduttiin tekemään yhteensä 265 kertaa, kertoo Kaupunkiliikenne (ent. HKL), jonka pääomistaja on Helsingin kaupunki.
Raitiovaunukaluston kunnossapidosta Kaupunkiliikenteessä vastaava Mika Karhunen kertoo, että autojen siirto vie paljon työaikaa. Raivaukseen lähtee aina kolme työntekijää Ruskeasuon varikolta.
Talvikuukaudet lisäävät väärinpysäköintiä. Karhusen mukaan tapaukset voi karkeasti luokitella kahteen ryhmään: ”pizzalähetti-Yarikset”, joiden kohdalla siirtopyynnöt peruuntuvat, kun ruokalähetti on jo palannut autolleen.
– Ruokalähetit ovat tottuneet siihen, että he voivat jättää auton hetkeksi tien sivuun.
Toinen ryhmä ovat muut tiellä liikkujat, joiden kohdalla kyse on kuskin piittaamattomuudesta.
– Piittaamattomuutta on ollut aina. Valitettavasti on todettava, että se ei ole vähenemään päin, Karhunen sanoo HU:lle.
Kaupungin pysäköinninvalvonnasta kerrotaan, että ajoneuvon siirto maksaa raivausyksikön tekemänä ajoneuvon haltijalle 90 euroa. Kaupunkiliikenne hoitaa sakotusta yhteistyössä pysäköinninvalvonnan kanssa.