Oppilas teki tehtäviä vantaalaiskoulussa vuonna 2023. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

HU: Keskitason oppilaat katosivat kouluista

  • Julkaistu 25.08.2025 | 12:20
  • Päivitetty 25.08.2025 | 12:20
  • Koulutus
Opettajan mukaan vain paras neljännes suoriutuu nykyään tehtävistä, jotka ennen olivat rutiinia valtaosalle.
Opettaja Ulla Talvensaaren mukaan osaamistaso peruskoulussa on revennyt niin, että on vain osaavia sekä niitä, joilla on suuria oppimishaasteita. Keskitason oppilaat puuttuvat, sanoo Talvensaari Helsingin Uutisille.

– Nykyisin (yleisopetuksessa) oppilaista vain terävin neljännes selviytyy tehtävistä, jotka olivat urani alussa vuosituhannen vaihteessa enemmistölle rutiininomaisia tehtäviä, kertoo Helsingissä Konalan ala-asteella työskentelevä Talvensaari.

Hän nostaa esiin suomi toisena kielenä -opetuksen eli niin sanotut S2-ryhmät. Niissä Talvensaaren mukaan tarjotaan yhdeksän kuukautta tehostettua suomen opetusta pienryhmissä, jonka jälkeen oppilaat siirretään vajaalla kielitaidolla perusopetukseen. Ensimmäisellä ja toisella luokalla maahanmuuttajataustaiset oppilaat aloittavat suoraan yleisopetuksen ryhmissä, jonka yhteydessä he saavat valmistavaa opetusta.

Käytännössä suomen kielen osaaminen jää monella heikoksi. Opetusta mukautetaan loputtomasti ja Talvensaaren mukaan oppilaita siirretään seuraavalle luokka-asteelle ”armovitosilla”. Maahanmuuttajien lapset osaavat usein kommunikoida englanniksi suullisesti, minkä salliminen kouluissa heikentää suomen kielen oppimista, Talvensaari huomauttaa.

Hän vahvistaisi suomen opetusta, ja siirtäisi esimerkiksi kuudennelta alkavan ruotsin opetuksen myöhemmäs.

– Suomen kielen osaaminen ehkäisee syrjäytymistä, huono-osaisuutta ja jopa rikollisuutta.

Monissa helsinkiläiskouluissa maahanmuuttajataustaisten lasten osuus on yli puolet oppilaista. Vantaalla S2-oppilaiden osuus voi olla jopa 70–90 prosenttia.

