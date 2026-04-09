HSY tekee kompostitarkastuksia koteihin

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY tarkastaa jälleen kiinteistöjen komposteja touko-heinäkuusa. Tarkastusten avulla HSY valvoo biojätteen lajitteluvelvoitteen toteutumista.

Kompostitarkastajat tarkastavat noin tuhat kompostoria pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella. Tarkastettavat kompostorit on valittu satunnaisesti kiinteistöjen HSY:lle tekemien kompostointi-ilmoitusten joukosta. Tarkastuksia tehtiin viime vuonna ensimmäistä kertaa.

Jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaan elintarvikebiojätteen lajittelu on pakollista kaikissa asuinkiinteistöissä. Erilliskeräys on alkanut vaiheittain pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella vuosien 2023–2024 aikana. Elintarvikebiojätteellä tarkoitetaan kotona syntyvää ruokajätettä sekä syömäkelvottomia puutarhan hedelmiä, marjoja ja viljeltyjä ruokakasveja.

– Viime vuoden kompostitarkastusten tulokset olivat pääosin hyviä, ja tarkastuksiin suhtauduttiin kiinteistöillä myönteisesti. Kompostitarkastusten tavoitteena on varmistaa, että biojäte lajitellaan oikein, ja näin lisätä lajittelua ja vähentää sekajätteen määrää, HSY:n käyttöpäällikkö Juho Nuutinen kertoo tiedotteessa.

Kaikki kiinteistöt, joissa kompostitarkastuksia suoritetaan, saavat HSY:ltä huhtikuussa kirjeen tulevasta tarkastuksesta. Kuitenkaan kaikkia kirjeen saaneita kiinteistöjä ei välttämättä tarkasteta. Tarkastuksessa HSY varmistaa, että kompostori soveltuu ja sitä käytetään biojätteen kompostointiin asianmukaisesti.

Tarkastuksessa verrataan kiinteistön tekemän kompostointi-ilmoituksen tietoja kiinteistön tilanteeseen. Tyhjä tai pelkkää puutarhajätettä sisältävä kompostori ei läpäise tarkastusta, vaan kompostorin täytyy olla käytössä eli sisältää kompostoituvaa ruokajätettä.

– Kompostitarkastajamme tunnistaa huomioliiveistä ja HSY:n henkilökorteista, ja he tulevat esittäytymään asukkaille aina ennen tarkastusta. Asukkaiden ei kuitenkaan ole välttämätöntä olla kotona tarkastuksen aikana, Nuutinen selventää.

Tarkastajat jättävät kiinteistölle tarkastuspöytäkirjan, jossa joko kuitataan kompostori vaatimukset täyttäväksi tai esitetään korjauspyynnöt. Kiinteistöllä on aikaa tehdä mahdolliset korjaukset tarkastuspäivästä laskien neljän viikon kuluessa.

Lisätietoa kompostitarkastuksesta ja kompostoinnista on koottu HSY:n sivuille.