HS:n reportaasi huumeviikonlopusta kummastuttaa – ”Mihin te pyritte?”

Helsingin Sanomien juttu lsd-huumetta ”viikonlopputripeillä” käyttävistä keski-ikäisistä ihmetyttää. Kansanedustaja Pia Kauma (kok.) sanoo, ettei ymmärrä miksi juttu on tehty.

– Mihin te Helsingin Sanomat oikein pyritte? Viime viikolla teillä oli juttu kansanedustajasta, joka halusi normalisoida seksin myynnin helppona ja hyvänä tapana saada opiskeluihin rahaa. Ja nyt haluatte kertoa huumeiden käytön ihanuudesta modernina vanhempien lomanviettotapana, Kauma kirjoittaa X:ssä.

Hän miettii, eikö median tehtävä ole kertoa huumeiden käytön vaaroista, eikä rohkaista niiden käyttöön.

HS maalailee jutussaan, kuinka keskiluokka on löytänyt psykedeelit ja että ”kesälauantai on hyvä päivä siivojen ihmisten lsd-tripille”.

Juttu kertoo pariskunnista, jotka järjestävät lapset hoitoon ja vetäytyvät mökille käyttämään psykedeelejä. Jutussa 47-vuotias perheenisä ja yrittäjä ”Konsta” kuvailee lsd:n käyttöä yhtä vääräksi kuin ”bensa-auton tankkauksen tai massatuotetun lihan syömisen”. Huumeiden myynnin yhteys järjestäytyneeseen rikollisuuteen ei Konstaa vaikuta askarruttavan.

Pia Kauma muistuttaa, että huumeongelman ratkaisemiseen tarvitaan koko yhteiskunta.

– Eikö tämä ole nimenomaan sitä klikkijournalismia, josta väitätte pyrkivänne eroon, hän kysyy HS:n päätoimittajalta Erja Yläjärveltä.

Kansanedustaja Martin Paasin (kok.) mukaan juttu kannustaa huumeiden käyttöön ilmeisesti moniäänisyyden verukkeella.

– Romanttinen ja kritiikitön kuvaus lapsilleen valehtelevien vanhempien viikonlopputripistä. Rohkaisee lukijakin kokeilemaan harmitonta viihdekäyttöä, kun ei tule vieroitusoireitakaan. Ja onhan se sentään hyväksyttävämpää kuin auton tankkaus tai lehtipihvi, Paasi kuittaa X:ssä.

– Pitäkää kiinni kanssaihmiset, luonnonvalinnan kiihdytetty tiputuspeli on alkanut. Yrittäkää suojella lapsianne ja itseänne woke-median täydellisen degeneraatiomyrskyn läpi, Paasi luonnehtii.

Myös kansanedustaja Pauli Kiuru (kok.) muistuttaa, että huumeongelma on räjähtämässä käsiin.

– Tämä juttu suorastaan kannustaa viikonlopputripille. Vastuutonta, Kiuru sanoo.

