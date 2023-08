HS: Voiko krapulan takia saada potkut töistä?

Saako krapulassa mennä töihin? Voiko saada potkut, mikäli esimies huomaa työntekijän olevan krapulassa?

Työterveyshuollon erikoislääkärin Tiina Kaarne sanoo Helsingin Sanomille, että yksioikoista vastausta näihin kysymyksiin ei ole.

– Tokihan työntekijällä on päivittäinen velvollisuus arvioida omaa työkykyään. Samaten esihenkilön on lain velvoittamana seurattava alaistensa työkykyä. Jos nyt henkilöllä on vähän päänsärkyä ja Burana auttaa, ihminen voi hyvinkin olla työkykyinen. Työelämään kuuluu, että on päiviä, jolloin työtehomme on 70 prosenttia, ja päiviä, jolloin sitä kompensoidaan, Kaarne sanoo HS:lle.

Esimiehen voi kuitenkin olla mahdotonta arvioida, montako alkoholiannosta työntekijä on edellisenä iltana nauttinut ja miten se vaikuttaa työkykyyn. Etenkin etätyön yleistyttyä arviointi on vaikeaa, sillä hetkellistä työkyvyn alentumista ei välttämättä edes huomaa.

Kaarne muistuttaa HS:ssä, että krapula-diagnoosin määrittely ei ole esimiehen tehtävä. Työntekijän alentuneen työkyvyn taustalla voi olla muitakin ongelmia, kuten öinen parisuhderiita, huutava vauva, migreenikohtaus tai masennus.

Krapulan vaikutus työtehoon riippuu myös työn luonteesta. Toimistotyössä krapulalla ei välttämättä ole suurta vaikutusta työkykyyn, kun taas esimerkiksi autoa työkseen ajavalle krapulatila voi heikentää työkykyä selvästi.

Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen Turun yliopistolta kertoo HS:lle, että pelkkä krapula on harvoin riittävä peruste irtisanomiselle.

– Tällaisia tapauksia on ylipäätään hyvin vähän, ja niissä on tähän mennessä päädytty siihen, että ainutkertainen krapula ei ole irtisanomisperuste.

Hänen mukaansa kovassa krapulassa työpaikalle saapumisesta seuraa tavallisesti varoituksen antaminen, joka toistuessaan päättyy työsuhteen päättämiseen.

Koskinen sanoo HS:ssä, että krapulassa on kuitenkin tyypillisesti taustalla muutakin alkoholin väärinkäyttöä, mikä taas voi kokonaisarvioinnissa täyttää irtisanomisperusteen. Krapulaan voi liittyä myös se, että työt jäävät hoitamatta ja työvelvoitteen laiminlyöminen on laissa tunnistettu irtisanomisperusteeksi.

– Eli krapulaa voidaan arvioida näiden kahden erilaisen perusteen mukaan ja oikeudessa selvittää, riittääkö jompikumpi tai esimerkiksi molemmat yhdessä irtisanomisperusteeksi.