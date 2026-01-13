Eduskuntaryhmän puheenjohtajat vaativat Helsingin Sanomissa, että kansanedustaja Ville Merinen (sd.) tuo ilmi havaintonsa eduskunta-avustajien epäasiallisesta kohtelusta.

Terapeutti-Villenä tunnettu kansanedustaja kertoi Ylen Vallan algoritmi -dokumenttisarjan viidennessä jaksossa kuulleensa ”hirveitä juttuja” siitä, miten kansanedustajat kohtelevat avustajiaan. Merinen kertoo ohjelmassa olleensa ikään kuin terapeutin roolissa työntekijöille, jotka ovat uskoutuneet hänelle kokemastaan kohtelusta. Kun toimittaja luettelee fyysisen, seksuaalisen ja henkisen väkivallan, kiusaamisen, ahdistelun ja häirinnän, Merinen vastaa, että ”Juuri näin. Sinä sanoit ne ääneen. Tyyliin kaikkea.”

Ryhmäjohtajilla ei ole tietoa Merisen väittämistä häirintätapauksista.

– Esille tulleet Ville Merisen väitteet ovat vakavia. [Minun] täytyy selvittää suoraan Merisen kanssa, mihin hän viittaa. Pyrin hänen kanssaan keskusteluyhteyteen vielä tänään, sanoo Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen HS:lle.

– Olen siinä mielessä huolestunut Merisen väitteistä, että edellytän, että hän tuo julki tietonsa näistä asioista. Pidän edesvastuuttomana sitä, että hän salaa tällaisia tietoja, sanoo kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra HS:lle.

Kopra sanoo, että Merisen pitäisi toimittaa ”viipymättä” tapaukset eduskunnan työsuojelutoimikunnan tietoon.

Myös keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvisen mukaan Merisen pitää viedä asiaa eteenpäin.

– Jos todella on niin, että jossakin eduskuntaryhmässä joku kansanedustaja kohdistaa fyysistä väkivaltaa omaan avustajaansa tai seksuaalista kaltoinkohtelua, niin varmaan olisi paikallaan olla ihan jopa poliisiin yhteydessä, Kurvinen sanoo HS:lle.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio toteaa HS:ssa, että Merisen kuvailu ei vastaa hänen käsitystään eduskunnasta.

– En missään tapauksessa halua inttää tai kiistää sitä, mitä edustaja Merinen sanoo, mutta yleisesti ottaen tämä ei ole minun kokemukseni.