HS: Väkivaltainen ruotsalaisjengi on levittäytynyt Suomeen

Väkivaltainen ruotsalaisjengi Dödspatrullen on levittäytynyt Suomeen, selviää poliisin laajasta huumerikostutkinnasta. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

Keskusrikospoliisin ja Helsingin poliisin keväästä lähtien käynnissä olevassa tutkinnassa on tullut ilmi yhteyksiä Dödspatrullenin ja Suomessa toimivien katujengien välillä. HS:n tietojen mukaan Suomeen tuotuja huumeita on välitetty muun muassa suomalaisille katujengeille.

Tutkintaa on tehty yhdessä Ruotsin poliisin kanssa. Ruotsissa on tehty ase- ja huumetakavarikko sekä otettu kiinni Suomessa rikoksista epäiltyjä jengiläisiä. Keskusrikospoliisin mukaan tutkinnassa on epäiltynä yhteensä yli kymmenen henkilöä.

HS:n tietojen mukaan poliisi epäilee neljää ruotsalaismiestä Helsingin alueella käydystä huumekaupasta, jota on pyöritetty kolmesta asunnosta käsin. Neljä 21–25-vuotiasta ruotsalaismiestä ovat pääepäiltyjä. Heistä kolme on vangittuna Suomessa ja yksi on vangittu poissaolevana viime keväänä. Neljäs epäilty on Ruotsin viranomaisten hallussa.

Kaikki neljä miestä on liitetty Dödspatrullen-rikollisverkostoon tai sen alaisuudessa toimiviin verkostoihin. Nelikkoa epäillään törkeästä huumausainerikoksesta Helsingissä.