HS: Teboil saattaa joutua vetäytymään Suomesta

Mittavan boikotin kohteeksi joutunut Teboil-huoltoasemaketju saattaa joutua vetäytymään Suomesta, kertoo Helsingin Sanomat.

Huoltoasemaketju on joutunut laajan vastustuksen kohteeksi helmikuussa syttyneen Ukrainan sodan takia. Boikotin taustalla on se, että Teboil on osa venäläistä Lukoil-öljyjättiä.

Venäjän hyökkäys on saanut osan Teboil-yrittäjistä miettimään toimintansa jatkamista, ja osa yrittäjistä onkin irtisanonut sopimuksensa huoltamoketjun kanssa. Myös useat suomalaiset järjestöt ovat katkaisseet yhteistyönsä Teboilin kanssa.

Teboililla on tällä hetkellä Suomessa 112 huoltoasemaa ja 208 automaattiasemaa. HS:n haastatteleman alaa tuntevan asiantuntijan mukaan mittavien boikottien jatkuessa Lukoilin on harkittava, onko sen kannattavaa jatkaa Suomessa liiketoimintaansa.

Teboilin markkinointi- ja viestintäjohtaja Toni Flyckt ei suostunut kommentoimaan HS:lle asiaa.

– Nämä ovat asioita, joita emme halua kommentoida, koska tilanne on vähän ei-normaali, Flyck sanoi.

Liiketoiminnan kannattavuuden heikentyessä markkinoilta vetäytyminen voisi tulla ajankohtaiseksi, jos asiakasvirrat vähenevät. Venäläisomisteisen yrityksen toimiminen Suomessa voi vaikeutua myös, mikäli Venäjään kohdistetut pakotteet laajenevat, ja esimerkiksi rahaliikenne Venäjälle hankaloituu.

Näin on käynyt esimerkiksi Baltian maissa, jossa Lukoil on myynyt huoltoasemiaan ja asemaketjujaan poistuen markkinoilta jopa kokonaan.

Mikäli Teboil vetäytyisi Suomen markkinoilta, sen asemien myyminen kilpailijoille olisi HS:n haastatteleman huoltoasema- ja öljyalan asiantuntija Hannu Laitisen mukaan vaikeaa. Tämä johtuu siitä, että Suomessa polttoainemarkkina on hyvin keskittynyttä jo entuudestaan.

– Jos kuka tahansa markkinatoimija hankkii tai luovuttaa markkinaosuuksiaan tai peräti jos yksi neljästä suuresta pelurista poistuisi kokonaan, jouduttaisiin melko hankalaan tilanteeseen, Laitinen sanoo HS:lle.

– Tällaisia järjestelyitä olisi vaikeahkoa tehdä. Pitäisi melkein olla joku uusi peluri, joka ottaisi osan markkinasta.