HS: Täystyrmäys entisen pääministerin puheille

Entisen pääministerin, nykyisen eduskunnan varapuhemiehen Antti Rinteen (sd.) puheet ovat kirvoittaneet vastalauseita. Varapuhemies on ollut tyytymätön Suomen työmarkkinoiden nykytilaan.

Rinteen ehdottama malli, jossa työmarkkinoiden keskusjärjestöt tekisivivät koko työmarkkinoita koskevan puitesopimuksen palkkakehityksestä ei saanut lämmintä vastaanottoa Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) toimitusjohtajalta Jyri Häkämieheltä. Ehdotus muistuttaa vuosikymmeniä Suomessa käytössä ollutta tupo-järjestelmää.

– Tupoihin ei ole paluuta. Haaste hillitä kunta-alan ratkaisun vaikutukset ja inflaatio on kova, mutta pallo on avaajaliitoilla ja luotan siihen, että luovuutta löytyy. Tämä on tulevan syksyn iso kysymys, että miten tämä tilanne hoidetaan, Häkämies kommentoi Helsingin Sanomille.

EK:n toimitusjohtajan mukaan viime vuosina kolmesti toteutettu vientivetoinen palkkamalli olisi ollut hyvä tie eteenpäin. Kyseisessä mallissa vientialat määrittelevät työmarkkinoille palkkakaton, mutta ei lattiaa. Tämän jälkeen työnantajajärjestäjät pitävät yhdessä huolen, ettei kattoa ylitetä.

– Tupossa lyödään palkkataso kiinni, ja herkästi mikään muu ei liiku. Vientivetoisessa mallissa idea on, että lyödään katto kiinni, mutta sen saa alittaa jos toimiala sitä edellyttää.