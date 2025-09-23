HS: Taloyhtiö lähetti kirjelmän kaupungille, vaatii toimia huumeongelmaan

Helsingin Kalliossa sijaitseva taloyhtiö on lähettänyt kaupungille kirjelmän, jossa vaaditaan toimia alueen huumeongelmaan. Taloyhtiö toivoo muun muassa poliisin näkyvyyden lisäämistä ja huumeidenkäytön jätteiden siivoamista, kertoo Helsingin Sanomat.

– Taloyhtiö on altistunut erilaiselle ilkivallalle. Ympäristöä on sotkettu, sinne on yritetty murtautua ja pyöriä on varastettu, sanoo asunto-osakeyhtiö Helsingin Artesaanin hallituksen puheenjohtaja Markus Lindqvist HS:lle.

Lindqvist on huolissaan etenkin lasten turvallisuudesta alueella. Kirjelmässä vaaditaan alueen sosiaalipalvelujen siirtämistä toisaalle, jos ongelmaa ei saada mitenkään muuten ratkaistua

Kaupungille on tullut runsaasti vastaavanlaista palautetta etenkin Kalliosta, kertoo Helsingin apulaispormestari Maarit Vierunen (kok.)

– Se mitä kaupunki nopeasti voi tehdä, on palkata lisää työntekijöitä liikkuvaan päihdetyöhön sekä vieroitus- ja kuntoutustarpeen arviointiin. Näin on jo tehty, ja ihmisiä on palkattu.

– Minä olen istunut alas poliisin edustajien kanssa. Pormestari Daniel Sazonov (kok.) on istunut alas poliisin kanssa. Kyllä yhteinen ymmärrys on, että meidän kaikkien tulee tehdä mahdollisimman nopeasti töitä ongelman ratkaisemiseksi, Vierunen sanoo.