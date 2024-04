HS: Taksiongelmat levisivät sairaala-alueelle, matkustajilta veloitettu ylihintaa

Taksitolpan meno on levotonta Meilahden sairaala-alueella Helsingissä. Sosiaaliseen mediaan levisi hiljattain video, jossa tiettävästi kaksi taksinkuljettajaa tappelee keskenään.

Ylikomisario, Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pasterstein vahvistaa Helsingin Sanomille, että poliisi on saanut useita ilmoituksia puolen vuoden aikana tolpan tilanteesta niin asiakkailta, sairaalan vahtimestareilta kuin taksitarkastajiltakin.

Alueella päivystää pimeitä takseja, tolpalla on tapeltu ja lyhyistä matkoista on veloitettu asiakkailta suuria summia. Pastersteinin mukaan tappelut ovat olleet kuljettajien välisiä. Hän korostaa, että ongelmat koskevat vain pientä osaa Meilahden takseista, eikä tilanne ole niin paha kuin on ollut Asema-aukiolla.

Kaupunki kilpailuttaa Helsingin keskustan Asema-aukion taksiyritykset ja sallii jatkossa sinne vain tietyt toimijat.