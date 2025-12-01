HS: Sote-alueet kohentaneet talouttaan

Kaikkiaan kymmenen hyvinvointialuetta on saamassa taloutensa kohenemaan niin, että ne voivat hakea harkinnanvaraista lisäaikaa aiempien alijäämiensä kattamiseen, kertoo Helsingin Sanomat.

Hallitusneuvos Kirsi Ruuhonen valtiovarainministeriöstä arvioi HS:lle, että monet alueet ovat saaneet lisäpontta pyrkiä hyvään tulokseen, kun ylijäämäisille alueille luvattiin kesällä lisäaikaa.

Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen mukaan osa alueista saisi vuoden tai kaksi vuotta lisäaikaa alijäämiensä kattamiseen. Hallituksen viimeistelemää lakia muutetaan palautteen pohjalta niin, että lisäajan ehtona ei enää edellytetä hyvinvointialueen olevan vuodelta 2025 ylijäämäinen.

Alueissa on muutamia, jotka tulevat olemaan tänä vuonna juuri ja juuri positiivisia. Hallituksen antama myönnytys tuo helpotusta loppuvuoteen. Vaikka tulos sattuisi keikahtamaan alijäämäiseksi, ne voivat myönnytyksen ansiosta silti hakea lisäaikaa.

Hyvinvointialueista kolme eli Helsinki, Länsi-Uusimaa ja Pirkanmaa tekevät jo selvästi myönteistä tulosta. Ne pystyvät kattamaan alijäämänsä hyvinvointialuelain alkuperäisen kirjaimen mukaisesti eli vuoden 2026 loppuun mennessä.

Kymmenen muuta aluetta eli Kainuu, Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Satakunta, Vantaa ja Kerava sekä Varsinais-Suomi tekevät oman arvionsa mukaan ylijäämäisen tuloksen tänä vuonna. Ne eivät vielä todennäköisesti pystyisi kattamaan alijäämiään vuoden 2026 loppuun, vaan tarvitsevat vuoden tai kaksi lisäaikaa, jota hallitus nyt antaa.

Keski-Pohjanmaa ja Pohjois-Savo ovat tuoreimman arvion mukaan ylijäämäisiä muutamalla sadalla tuhannella eurolla. Vielä talousarviossaan tälle vuodelle ne ennakoivat päätyvänsä tappiolle, mutta ovat saaneet käännettyä tilanteen.

Kainuu ennakoi ylijäämäksi kaksi miljoonaa euroa ja Pohjois-Karjala kolme miljoonaa euroa. Kuudella alueella ylijäämä olisi ennakkoarvion mukaan tukevampi, kymmenien miljoonien suuruinen.