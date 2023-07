HS: Pörsissähkön hinta ennätysalhaalla – sähköä kuluttamalla voi tänään jopa pienentää sähkölaskuaan

Pörssisähkön hinta laskee tänään Suomessa ennätysmatalalle, uutisoi Helsingin Sanomat. Jotkut kuluttajat voivat iltapäivällä jopa pienentää sähkölaskuaan kuluttamalla lisää sähköä.

Tuntisähkön hinta laski miinuksen puolelle jo aamukuudelta, ja pysyttelee siellä iltakuuteen asti. Matalimmillaan hinta on kello 15 ja 16 välillä, jolloin spot-hinta on -7,45 senttiä kilowattitunnilta. Syynä poikkeuksellisen mataliin hintoihin on Energiateollisuus ry:n sähkömarkkinoista vastaavan johtajan Pekka Salomaan mukaan yhdistelmä viikonlopun matalampaa sähkönkulutusta ja aurinkoista säätä.

Salomaa ei itse muista, että spot-sähkön hinta olisi vajonnut Suomessa koskaan aiemmin yhtä alas.

Täysin ennenkuulumaton tilanne ei kuitenkaan ole. Kesäkuussa sähkön hinta laski hetkellisesti kolmeen senttiin kilowattitunnilta, jolloin Rovaniemellä asuvat Rovakairan sähköverkkoon kuuluvat sähkönmyyntiyhtiö Oomin pörssisähköasiakkaat maksoivat tunnin ajan sähköstään -0,08 senttiä kilowattitunnilta.

Nyt hinta on kuitenkin huomattavasti matalampi, joten useampi kuluttaja on miinusmerkkisten hintojen piirissä. Etua kuitenkin heikentävät siirtomaksut, sähköyhtiöiden marginaalit ja sähköverot, joten etu voi paikoin jäädä vähäiseksi.

Tästä huolimatta miinusmerkkiset hinnat voivat silti näkyä sähkölaskussa.

– Käytännössä pörssisähköasiakkaan laskulla huomioidaan miinusmerkkiset tunnit vähennyserinä, Salomaa kertoo.