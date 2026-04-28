HS: Poliisin työntekijä kavalsi 19000 euroa

Pohjanmaan poliisilaitoksella toimistosihteerinä työskennellyt henkilö kavalsi poliisin huutokauppojen myyntituloja yhteensä yli 19 000 euron edestä, kertoo Helsingin Sanomat.

Teot ajoittuvat vuosille 2019–2024.

Tapaus herättää kysymyksen siitä, miten poliisilaitoksen työntekijä on voinut vuosikausien ajan kavaltaa rahoja ilman, että poliisilaitoksella on huomattu mitään.

HS:n haastattelema poliisilakimies Vesa Nyrhinen arvelee, että teot saattoivat jatkua vuosikausia sen takia, että poliisin huutokauppojen käteismaksuja ei kirjattu suoraan kassajärjestelmään. Poliisilaitos on sittemmin muuttanut käytäntöään, jotta vastaavaa ei voisi enää tapahtua.

Vaikka teot saivat jatkua pitkään, työntekijä jäi lopulta siitä kiinni. Hänet tuomittiin Pohjanmaan käräjäoikeudessa törkeästä kavalluksesta ja virkarikoksesta ehdolliseen vankeuteen.

Toimistosihteeri menetti myös virkansa. Lisäksi hänet määrättiin palauttamaan kavalletuista varoista yhä palauttamatta olevat 13 768 euroa.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen eli siitä voi valittaa hovioikeuteen.