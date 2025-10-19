HS: Pikkukunta keräsi miljoonien omaisuuden

Helsingin Sanomat uutisoi noin 1200 asukkaan Siikaisten kunnasta, jolla on miljoonien omaisuus kunnan tilillä ja sijoituksissa. Kuntaliiton mukaan Suomessa oli kesäkuussa Siikaisten lisäksi kuusi muuta velatonta kuntaa; Kauniainen, Naantali, Puumala, Isojoki, Enonkoski ja Hirvensalmi.
Siikaisten suurimmat tulonlähteet eivät poikkea muista Suomen kunnista – niitä ovat verotulot ja valtionosuudet. Muita kunnan tulonlähteitä ovat kuitenkin jo yli 1,5 miljoonaa euroa yhdeksän vuoden toimintansa aikana tuottanut Jäneskeitaan tuulivoima-alue, noin 2,3 miljoonan euron sijoitussalkku ja valtavat metsäomistukset, joiden hakkuista kunta saa tuloja. Suunnitteilla on myös toinen tuulivoima-alue.
Velaton kunta on ollut vuodesta 2021. Tuolloin se voitti oikeustaistelun ja sai takaisin yli miljoona euroa lastensuojelutapauksen sijaishuollosta maksamiaan varoja. Summalla kunta maksoi lainaosuutensa pois.
Vaikka Siikaisille on kertynyt ylijäämää vuosien saatossa jo lähes 5,9 miljoonan euron edestä, säästää kunta yhä aktiivisesti. Kunnanjohtaja Heli Kaskiluodon mukaan se on välttämätöntä.
– Kuormasta ei voi jatkuvasti syödä. Se tie on lyhyt, hän toteaa.
Säästöpäätökset ovat olleet myös vaikeita; kyläkoulut on kunnan alueelta lakkautettu ja yhdysluokkiin siirtymistä pohditaan ikäluokkien pienentyessä. Kunnantuvaksi nimetty vanha terveysasema myös korvasi kunnantalon, jonka korjaaminen olisi tullut kunnalle muutoin liian kalliiksi.