HS: Nuoret ovat huolissaan sosiaalisten taitojen heikkenemisestä

Tapakulttuurilla tarkoitetaan käyttäytymisen normeja, joita kaikkien tietyssä kulttuurissa elävien oletetaan pääosin noudattavan. Nuorten Ääni -toimitus selvitti, mikä tapakulttuurissa on nuorten mielessä pielessä, kertoo Helsingin Sanomat.

Kulttuurintutkija Matti Itkonen kertoo, että ratkaiseva tekijä tapakulttuurin muutoksessa on ajan henki. Esimerkeiksi hän nostaa pukukoodin ja hattuetiketin, joita koskevat säännöt ovat viime vuosikymmeninä löystyneet.

17-vuotias Milja Liakka on muutoksesta mielissään. Liakan mukaan pukukoodit ja hattuetiketit ovat vanhanaikaisia, sukupuolirooleihin keskittyviä tapoja.

– Kun nuoret tapaavat, ei pahemmin kätellä. Pidetään metrin etäisyys ja moikataan. Haluaisin kätellä, mutta koska monista se tuntuu oudolta, niin en tee sitä hirveän usein, Liakka myöntää.

Liakan mielestä nuorten tapaamiset ovat nykyään nopeita ja pinnallisia, jopa ankeita ja surullisia. Liakan mukaan nuoret ovat ajautuneet omiin kupliinsa, joissa sosiaaliset taidot saattavat jäädä vajaiksi.

Kun nuoret pohtivat syitä sosiaalisten taitojen heikkenemiselle, esiin nousevat korona ja sosiaalinen media. Koronalla on ollut suuri vaikutus nuoriin sukupolviin. Liakka uskoo, että se on vaikuttanut paljon tervehtimis- ja tapakulttuuriin. Yhä useampi nuori on Liakan mukaan vaarassa syrjäytyä.

– Kouluruokalassa on vaikea lähteä keskustelemaan tuntemattomien kanssa, koska monet ovat jo omissa ryhmissään. Yksinään istuva taas ei uskalleta lähestyä, koska uskotaan, että he haluavat olla yksin. Ajatellaan, että se on valinta, Liakka kertoo.