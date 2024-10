HS: Nämä talot ja tontit Suomi vei Venäjältä

Suomen valtio on lokakuun lopulla takavarikoinut Venäjän valtion omaisuutta Suomessa. Taustalla on Haagin kansainvälisen välitystuomioistuimen päätös keväältä 2023. Sen mukaan Venäjän tulee maksaa ukrainalaiselle energiayhtiö Naftogazille yli viisi miljardia euroa korvauksena Krimin miehittämisen aiheuttamista tuhoista. Koska Venäjä ei ole korvauksia maksanut, on valtion omaisuuden takavarikointi turvaamistoimi.

Takavarikkoon on määrätty Helsingin Sanomien mukaan ainakin seuraavat kohteet.

Venäjän tiede- ja kulttuurikeskus

Nordenskiöldinkatu 1:ssa Helsingin Töölössä toimiva rakennus sekä tontti jolla se sijaitsee ovat kuuluneet Venäjän valtiolle. Ulosottolaitos takavarikoi ne jo vuonna 2023 pakotteiden vuoksi, mutta takavarikko jouduttiin purkamaan koska Venäjän valtio ei ole suoraan pakotteiden kohteena.

Kulttuurikeskus on toiminut samalla paikalla vuodesta 1977. Sen tehtävä on kautta aikain ollut pehmeän vallan muoto nimeltä kulttuuridiplomatia. Neuvostoliiton aikoina sitä käyttivät myös turvallisuus- ja tiedustelupalvelu KGB:n tieteellis-teknisen tiedustelun eli X-linjan värvääjät. 2000-luvulla talossa on järjestetty kielikursseja, musiikki-iltoja ja keskustelutilaisuuksia. Se on koko olemassaolonsa ajan toiminut Venäjän lähetystön alaisuudessa, ja sen johtajina ja varajohtajina on ollut kulttuuriattaseoita ja lähetystösihteereitä – eli Venäjän diplomaatteja.

Vuosina 2012-2019 Helsingin kaupunki myönsi tuntemattomasta syystä keskukselle avustuksia kiinteistöverojen maksamiseksi.

Toimistotalo Lauttasaaressa

Vattuniemenkatu 21:ssa sijaitsevan toimistotalon on HS:n mukaan omistanut Venäjän presidentinhallinnon omaisuudenhoitoyhtiö. Talo on ollut omistajallaan vuodesta 2012. Kauppaan liittyi sotku, jonka johdosta kolme miestä tuomittiin petoksesta ankariin rangaistuksiin vuonna 2021 ja tuomittiin maksamaan korvauksia Venäjän valtiolle.

Nykyään talossa toimiin muun muassa kuntosali, ja siellä on myös toimistoja.

Asuintalo Töölössä

Lastenlinnantie 7A on ollut jo vuosia tyhjillään. Kiinteistöä on HS:n haastattelemien naapurien mukaan myös hoidettu huonosti. Takavuosina se tunnettiin töölöläisten keskuudessa nimellä KGB:n asuntola.

Kolme kohdetta Ahvenanmaalla

Venäjän presidentinhallinnolle lohkottiin vuonna 2009 rantatontti Ahvenanmaan Saltivikin kunnasta. Takavarikkoon on määrätty Solkullan vierastalona tunnettu kiinteistö Saltvikin kirkon vieressä sekä siitä lohkottu toinen tontti.

Takavarikoidut kiinteistöt Saltvikissä ovat Venäjän omistuksessa jatkosodan jäljiltä. Tuolloin Suomi luovutti saksalaisomistuksessa olleet kiinteistöt Neuvostoliitolle.