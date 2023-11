HS: Nämä puolueet haluaisivat vähentää presidentin valtaoikeuksia

Suurin osa puolueista ei halua vähentää tasavallan presidentin valtaoikeuksia, selviää Helsingin Sanomien eduskuntapuolueille tehdystä kyselystä.

Presidentin valtaa karsisivat innokkaimmin vasemmistoliitto ja vihreät. Porvaripuolueet taas pitäisivät pääosin kiinni nykyisistä valtaoikeuksista.

Tällä hetkellä presidentin valtaoikeuksiin lukeutuu muun muassa nimitysoikeus virkoihin. Vaikka nimitettäviä virkoja on aikojen saatossa vähennetty, nimittää presidentti edelleen muun muassa oikeuskanslerin, valtakunnansyyttäjän, jotkut tuomarit sekä Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin puheenjohtajat.

Nimitysoikeutta olisi valmis rajoittamaan vasemmistoliitto, joskin puolue myöntää nykykäytännön olevan ”melko toimiva”. Sdp taas kannattaa nimitysoikeuden kriittistä tarkastelua tasapainoiseen ja parlamentarismia kunnioittavaan tilanteeseen pyrkimiseksi.

Muut puolueet pitävät nykyjärjestelyä hyvänä. Niiden mukaan presidentin nimitysoikeus ehkäisee puhtaan puoluepoliittisia nimityspäätöksiä.

Presidentillä on myös oikeus armahtaa rikollisia, joskin tätä on viime vuosina käytetty säästeliäästi. Sauli Niinistö on kahden kautensa aikana armahtanut yhteensä 21 vankia. Tästä oikeudesta luopuisivat vasemmistoliiton lisäksi vihreät.

– Armahdukset tulisi siirtää kokonaan pois presidentiltä tuomioistuinten pohdittavaksi, vihreät kertoo vastauksessaan.

Poikkeuksellisen presidentin asemasta tekee myös se, että hän on ainoa rikosvastuusta vapautettu suomalainen. Presidentti voidaan työtehtävissään tehdyistä teoista asettaa vastuuseen vain, mikäli tehdyt teot tulkitaan maan- tai valtiopetokseksi taikka rikokseksi ihmisyyttä vastaan.

Muun muassa oikeuskansleri Tuomas Pöysti on kritisoinut rikosoikeudellisia erivapauksia ”kuningasvallan aikaiseksi jäänteeksi, jolle ei löydy nykyaikana perusteita”.

Presidentin rikosoikeudellisen vastuun laajentamiseen suhtaudutaan puolueiden keskuudessa positiivisemmin. Suojaa olisivat valmiita supistamaan sosialidemokraatit, vasemmistoliitto ja vihreät, jonka lisäksi keskusta, kokoomus ja Rkp olisivat valmiita selvittämään asiaa. Muutosta vastustavat Liike nyt, perussuomalaiset ja Rkp.

Sen sijaan presidentin kolmesta virka-asunnoista yksikään puolue ei olisi valmis luopumaan. Myös seuraavan presidentin 160 000 euroon nouseva palkkaus on kaikkien muiden puolueiden paitsi vasemmistoliiton mielestä kohtuullinen. Vasemmistoliitto olisi pitänyt palkan nykyisessä 126 000 eurossa.

– Vasemmistoliiton mielestä tämä palkkio olisi ollut sopiva myös tulevalle presidentille, puolueen vastauksessa todetaan.