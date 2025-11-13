HS: Näin ”peukkua” käyttävän 54-vuotiaan Liisan päivä kuluu

Helsingin Sanomat kirjoittaa 54-vuotiaasta Liisasta, joka käyttää myös ”peukkuna” tunnettua alfa pvp-stimulanttihuumetta.

Keskiluokkaisen diplomi-insinöörin ja musiikinopettajan perheen tytär aloitti huumekokeilut teini-iässä, ja siitä lähtien hän on lääkinnyt huumeilla masennustaan. Koulutukseltaan hän on hammashoitaja, mutta töistä ei tullut huumeidenkäytön takia mitään.

Viimeiset 15 vuotta hän on käyttänyt alfa-pvp:tä. Pisin raittiusjakso on 30 vuoden takaa, jolloin hän sai tyttärensä. Pientä lastenlastaan hän ei ole nähnyt. Muuten Liisalla on perhesuhteet on olemassa vain vanhempiinsa. Sisarukset ovat katkaisseet välinsä.

Liisa asuu Töölössä Ruusulankadulla Sininauha-säätiön 27,5 neliön yksiössä. Päivät matelevat, jos Liisa ei ole onnistunut saamaan alfa-pvp:tä. Tuolloin hän istuu sängyn laidalla tuijottaen tosi-tv-ohjelmia tai tekee kännykällä palapelejä.

Ruusulankadun asumisyksikkö on muuttunut viimeisen kolmen vuoden aikana. Ihmiset ovat peukun vuoksi huonommassa kunnossa.

”Tekisin töitä, jos joku potkisi vähän perseelle”

Kun Liisan asunnossa on tarjolla alfa-pvp:tä, haluavat muutkin polttaa sitä.

– Moni polttaa peukkua, koska se on trendikästä. Se on vähän niin kuin rööki, sanoo kolmekymppinen nainen, joka heittää kiitokseksi Liisalle muutaman kolikon.

Peukunkäyttäjät ihmettelevät, miksi mediassa puhutaan niin paljon peukusta, ja että onko Helsingin huumetilanne muka niin paha.

– Kai kaikki pelkäävät sellaisia asioita, joita eivät tunne, sanoo Liisa.

Kolmekymppinen nainen taas sanoo olevansa valmis tekemään mitä tahansa työtä, jotta saisi päiviinsä rytmiä, mutta kokee ettei ole saanut apua huumeongelmaansa.

– Menisin keräämään vaikka tupakannatsoja, jos joku potkisi vähän perseelle.

”Rahapäivä”

Kuun vaihteen jälkeinen maanantai on ”rahapäivä”, jolloin Liisa saa asuintoverinsa Mikan kanssa tililleen toimeentulotukea yhteensä 600 euroa.

Iltaan mennessä koko summa on jo melkein käytetty. Iltaa kohden alfa-pvp-piippua kaivetaan useammin esille, koska aineen vaikutus kestää puolisen tuntia.

Uusi peukkuannos poltetaan tunnin välein. Lisäksi käytetään alkoholia ja kannabista. Miehet käyvät välillä vessassa piikittämässä, mutta Liisa ei enää piikitä, koska suonia on vaikea löytää.

Kovasta polttamisesta lasipiippu hajoaa. Helsinginkadulla sijaitsevasta Hempsterin piippukaupasta tarvittaisiin uusi. Kolikoita etsitään, kasaan saadaan kolme euroa, mutta piippuun tarvittaisiin kuusi.

Liisa lähtee lähikaupasta selvittämään, onko tilille tullutta rahaa jäljellä. Kassalla selviää, että tili on tyhjä ja Liisa epäilee, että joku on huijannut häntä.

– Olen huomannut, että tämä elämä ei miellytä mua ainakaan. Jotain pitäisi tehdä, toteaa Liisa.