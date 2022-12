Rajavartiolaitoksen mukaan itärajan yli on tänä vuonna saapunut laittomasti Suomeen yhteensä 26 henkilöä. Määrä on ollut hieman tavallista suurempi mutta ei ainutlaatuinen.

– Tilanne on yhä vakaa ja rauhallinen. Arviomme on, että tilanne jatkuu sellaisena lyhyellä aikavälillä. Turvallisuusympäristössä tapahtunut muutos on kuitenkin niin raju, ettei voi mennä takuuseen, että tilanne jatkuu tällaisena myös pitemmän ajan kuluessa, Rajavartiolaitoksen tilanne- ja riskianalyysikeskusta johtava Mikko Lehmus sanoo Helsingin Sanomille.

Helsingin Sanomat selvitti Kaakkois-Suomen rajavartioston esitutkinta-aineistojen perusteella, mitä Venäjältä maastorajan yli Suomeen saapuneet olivat itse kertoneet rajanylityksistään ja miten he olivat jääneet kiinni.

Kaikkia viittä rajanylittäjää yhdistää se, että he kertoivat lähteneensä matkaan kokemiensa vaikeuksien vuoksi. Osa niistä liittyy Venäjän viranomaisiin.

– Venäjän viranomaiset vainosivat minua, ja heillä oli tarkoitus tappaa minut. Minua kidutettiin ja pahoinpideltiin [salattu kohta esitutkinta-aineistossa] elokuussa 2019, yksi rajanylittäjistä kertoi kuulusteluissa.

Vain yksi viidestä rajanylittäjästä myöntää saaneensa apua Suomeen saapumisessa. Mies kertoi maksaneensa elokuussa 2021 noin 115 euroa matkastaan Moskovasta Suomen rajan tuntumaan. Hän jatkoi matkaa jalkaisin metsiä pitkin Suomeen.

– Kun jäin kiinni, en tiennyt, olinko silloin Suomessa vai jäinkö kiinni venäläisille.

Yksi rajanylittäjistä kertoi, että hän oli lähtenyt liikkeelle noin puolitoista viikkoa ennen Suomeen saapumistaan noin 2 000 kilometrin päästä kotikaupungistaan. Hän lensi ensin Pietariin ja jatkoi sieltä polkupyörällä Suomeen. Matka kesti miehen mukaan 5–6 päivää.

Viidestä rajanylittäjästä viranomaiset ottivat oma-aloitteisesti kiinni kolme. Kaksi muuta laitonta rajanylittäjää ilmoittautui viranomaisille itse ylityksen jälkeen.