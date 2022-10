HS: Korkojen nousu ei muuttanut vasemmiston suhtautumista valtion velkaan

Valtion korkomenojen nousu ei ole saanut SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkystä tai vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Jussi Saramoa muuttamaan suhtautumistaan valtion velkaantumiseen.

– Koko ajan on ajateltu, että korot jossain vaiheessa nousevat. Velkaantuminen on ollut pitkälti tarveperusteista. Pandemian ja sodan vuoksi on nähty menokohteita, jotka pitää hoitaa, Matias Mäkynen sanoo Helsingin Sanomille.

– Jossain määrin varmasti tarvitaan sopeutusta. Mutta esimerkiksi miljardin vuotuisen sopeutuksen tekeminen on todella vaikeaa ilman, että sillä on vaikutuksia talouskasvuumme. Epäoikeudenmukaiseksi koetut leikkaukset voivat myös aiheuttaa yhteiskunnallisia ongelmia.

Jussi Saramon mukaan Suomi ei joudu pulaan niin kauan kuin taloudessa menee hyvin.

– Ei ole muuttunut, sillä iso kuva kestää kaikki suhdanteet. Suomen maksukyky ei ole vaarassa. Täytyy yhä katsoa suhteellisesti, miten Suomi vertautuu muihin euromaihin.

– Suomen kokonaisveroaste tulee pitää nykyisellä tasollaan. Sen pitäisi riittää, jos talous kehittyy hyvin.

Sen sijaan aiemmin velkapelon lietsonnasta varoittaneen vihreiden puheenjohtajan Maria Ohisalon mukaan nyt on katsottava tarkemmin, mihin velkaa otetaan.

– Vuosi sitten maailmantalouden tila näytti aika erilaiselta kuin tänään. Pidän tärkeänä, että poliitikko jatkuvasti seuraa jatkuvasti ympäröivää maailmaa ja päivittää kantojaan.