HS: Kolmen lapsen perhe saa Virossa enemmän tukia kuin Suomessa

Kolmilapsinen perhe saa Virossa huomattavasti enemmän tukia kuin Suomessa, ilmenee Helsingin Sanomien vertailusta.

Syntymätuki Virossa on 320 euroa, kun Suomessa perhe voi valita joko 170 euron rahasumman tai ottaa saman arvoisen äitiyspakkauksen.

Virossa lapsilisää maksetaan ensimmäisestä ja toisesta lapsesta 80 euroa kuukaudessa, mutta kolmannen lapsen kohdalla lapsilisä nousee 550 euroon kuukaudessa. Tämä sisältää 100 euron lapsilisän ja 450 euron suurperhetuen.

Suomessa ensimmäisen lapsen lapsilisä on 94,88 euroa ja toisen 104,84 euroa kuukaudessa. Kolmannen lapsen kohdalla tuki on 133,79 euroa.

Korvaus vanhempainvapaasta on Virossa 100 prosenttia vuosituloista ja vähintään 820 euroa kuukaudessa. Suomessa korvaus on 70 prosenttia vuosituloista ja vähintään 640 euroa kuukaudessa.

Virossa myös äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa 575 päivän ajan, kun Suomessa vanhempainvapaan kesto on 320 arkipäivää. Se voidaan jakaa tasan vanhempien kesken.

Tallinnassa asuva suomalainen yrittäjäpariskunta hehkuttaa HS:ssä Viron lapsitukijärjestelmää. Mikael ja Maria Hugg kertovat yllättyneensä myös siitä, että Viro korvaa koeputkihedelmöityshoidot täysin. Suomessa näin ei ole, vaan Kela on korvannut vasta toukokuusta lähtien tapauskohtaisesti noin 40 prosenttia yksityisten vastaanottojen hedelmöityshoitojen ja -lääkkeiden kuluista.

He ovat kiitollisia Virolle vauvastaan, koska Suomessa heillä ei olisi ollut varaa kalliisiin hedelmöityshoitoihin.

– Meillä ei olisi ollut mahdollisuutta maksaa IVF-hoitoja. Siksi en usko, että meillä olisi muksu nyt. Enkä usko, että olisimme kovin onnellisia, Mikael Hugg sanoo HS:lle.