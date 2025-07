HS: Kauppa luopui itsepalvelukassoista – syynä asiakkaiden huijausyritykset

Helsinkiläinen K-market Ruoholahti päätti luopua itsepalvelukassoista asiakkaiden epärehellisyyden takia, kertoo Helsingin Sanomat.

Kauppias Niko Grönberg kertoo, että itsepalvelukassat aiheuttivat vuodessa jopa kymmenien tuhansien eurojen tappiot. Hänen mukaansa asiakkaat keksivät mitä mielikuvituksellisempia keinoja tuotteiden varastamiseen.

Punnittavien tuotteiden osalta itsepalvelukassoilla kauppaa on pyritty huijaamaan niin, että tuotteeseen on laitettu halvemman tuotteen etiketti. Kauppiaan mukaan myös se on tyypillistä, että asiakas maksaa itsepalvelukassalla vain osan ostoksista.

Grönbergin mukaan asiakkaat ovat suhtautuneet itsepalvelukassoista luopumiseen pääasiassa hyvin. Hänen mukaansa myös monet muut kauppiaat ovat harkinneet itsepalvelukassoista luopumista niiden aiheuttamien ongelmien takia.

Itsepalvelukassoihin liittyvät väärinkäytökset ovat maailmanlaajuinen ilmiö. Monissa maissa kokonaisia ruokakauppaketjuja on luopunut niiden käytöstä juuri edellä mainittujen väärinkäytösten takia.

– Nyt Ruotsissa luovutaan niistä vauhdilla. Veikkaan, että Suomessa tulee tapahtumaan sama, Grönberg arvioi HS:lle.