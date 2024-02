HS: Ihmiset hamstraavat hevosille tarkoitettua voidetta

Vantaalaisessa Puuilo-tavaratalossa on törmätty ilmiöön, jossa hevosille tarkoitetun kutinavoiteen kysyntä kasvoi äkillisesti. Asiasta kirjoittaa Helsingin Sanomat.

– Melkein joka päivä joku tulee kysymään, onko Bionixiä ja mistä sitä voisi löytää, lemmikkiosaston myyjä Simba Aunola kertoo HS:lle.

Kyse on hevosille tarkoitetusta kutinavoiteesta, jolle on kehittynyt toinenkin, epävirallinen käyttötarkoitus: ihmiset käyttävät sitä oman syyhynsä hoitoon.

Kysyntä on ollut niin suurta, että tuote on loppunut myymälästä viikoittain. Kasvaneen kysynnän vuoksi kauppa on Aunolan mukaan kasvattanut tilausmääriä.

Mehiläisen ihotautilääkäri Maria Huttunen ei suosittele käyttämään hevosten voiteita ihmisiin.

– Missään nimessä hevosliuos ei voi korvata suositeltavaa näyttöön perustuvaa hoitoa. Mutta jos nyt joku päätyy käyttämään, en näe mitään riskiä sinänsä, kun tuotteen sisällysluetteloa katsoo, Huttunen sanoo HS:lle.

Hevosten Bionixiä ei ole testattu ihmisen iholla, eivätkä sen käyttöä valvo lääkeviranomaiset. Sen vaikuttavaa ainetta, bentsyylibentsoaattia, ei Huttusen tietojen mukaan ole arvioitu tutkimuksessa paljoakaan syyhyn hoidossa. Sen vuoksi ei ole täysin selvää, kuinka paljon aineen käytöstä olisi hyötyä ihmisen syyhyn hoidossa.