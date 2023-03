Hoivakodeissa saisi työskennellä muitakin kuin hoitajia – HS: Tämä estää palkkaamista

Hoitajamitoituksen osana voisi käyttää myös muita kuin hoitajia. Tästä huolimatta muiden ammattiryhmien käytön kerrotaan olevan marginaalista, uutisoi Helsingin Sanomat.

Hoitajamitoitus määrää kuinka monta työntekijää vanhusten ympärivuorokautisessa hoivassa tulee olla per asukas. Tällähetkellä minimi on kuusi hoitajaa kymmentä asukasta kohden, eli desimaalina 0,6. Joulukuussa mitoitus on jo 0,7.

Kaikkien mitoituksessa mukana olevien työntekijöiden ei tarvitsisi olla hoitajia, vaikka tällä hetkellä asia on hyvin pitkälti niin. Laki mahdollistaisi esimerkiksi kodinhoitajien, sosiaalialan ohjaajien ja kasvattajien, sekä virikeohjaajien laskemisen mukaan hoitajamitoituksen vaatimuksiin. Toimilupaa voi hakea myös täysin sote-koulutuksen ulkopuolelta olevalle ammattilaiselle.

Lain mukaan työvuoron henkilöstö ei kuitenkaan saa koostua kokonaan muista, kuin hoitajista. Laki myös määrää, että jokaisessa työvuorossa on oltava ”asiakkaiden tarpeisiin ja määrään nähden riittävä määrä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä”.

Yksityisiä sote-alan yrityksiä edustava työantajajärjestö Hali ry kertoo, että sosiaali ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja aluehallintovirastot tulkitsevat lakia tiukasti. Tämän vuoksi hoivakotien ammattilaislistaus jää usein kapeaksi.

– Kun yritys hakee toimilupaa hoivakodille, siinä vaiheessa viranomainen määrittää hyvin tarkasti henkilöstörakenteen. Viranomaiset viestivät jo ennen toimiluvan myöntämistä käytävissä ennakoivissa keskusteluissa, minkälaisella henkilöstörakenteella lupa tullaan myöntämään, Hali ry:n hoivan ja osaamisten johtaja Arja Laitinen kertoo HS:lle.

Valviran mukaan asia ei kuitenkaan ole näin suoraviivainen.

– Meidän viestimme palveluntuottajille on se, että henkilöstörakennetta kannattaa monipuolistaa ja tuoda sinne eri koulutuksella olevia henkilöitä. En allekirjoita sitä, että olisimme jotenkin esteenä sille, Valviran ylitarkastaja Anssi Tulkki sanoo.