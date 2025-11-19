HS-gallup: SDP yhä suosituin, ero kokoomukseen kapenee

Oppositiopuolue SDP jatkaa suosituimpana puolueena Helsingin Sanomien teettämässä gallup-mittauksessa. Puolueen kannatus on nyt 24,7 prosenttia.
Toiseksi suosituin on hallituspuolue kokoomus 18,3 prosentin kannatuksella. Keskustaa äänestäisi 15,3 prosenttia vastaajista.
Kärkikolmikko on säilynyt samana kuin edellisessä mittauksessa. SDP:n kannatus on laskenut 0,1 prosenttiyksiköllä ja kokoomuksen noussut 0,1 prosenttiyksiköllä eli puolueiden välinen kannatusero jatkaa kaventumistaan. Kannatuseron kaventuminen on ollut havaittavissa jo aiemmissa mittauksissa.
Perussuomalaiset on neljänneksi suosituin puolue 13,4 prosentin kannatuksella.
Suurin muutos edellisestä mittauksesta on tapahtunut PS:n ja keskustan kannatuksessa. PS:n kannatus on noussut 0,6 prosenttiyksikköä samalla, kun keskustan kannatus on laskenut 0,4 prosenttiyksiköllä.
Vasemmistoliittoa äänestäisi 9,1, vihreitä 8,5, RKP:ta neljä ja kristillisdemokraatteja 3,1 prosenttia vastaajista. Liike nyt-puolue sai 1,6 prosentin kannatuksen. Loput kaksi prosenttia ilmoitti äänestävänsä jotain muuta puoluetta.
HS-gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian. Tutkimusaineisto kerättiin 13. lokakuuta – 16. marraskuuta 2025 ja siihen vastasi 3 971 yli 18-vuotiasta ihmistä. Tutkimuksen virhemarginaali on noin 1,6 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.