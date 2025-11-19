Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Eduskuntatalo Helsingissä. VILLE MÄKILÄ

HS-gallup: SDP yhä suosituin, ero kokoomukseen kapenee

  • Julkaistu 19.11.2025 | 07:42
  • Päivitetty 19.11.2025 | 09:33
  • Politiikka, Puolueet
Taistelu kolmannesta sijasta kiristyy.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Oppositiopuolue SDP jatkaa suosituimpana puolueena Helsingin Sanomien teettämässä gallup-mittauksessa. Puolueen kannatus on nyt 24,7 prosenttia.

Toiseksi suosituin on hallituspuolue kokoomus 18,3 prosentin kannatuksella. Keskustaa äänestäisi 15,3 prosenttia vastaajista.

Kärkikolmikko on säilynyt samana kuin edellisessä mittauksessa. SDP:n kannatus on laskenut 0,1 prosenttiyksiköllä ja kokoomuksen noussut 0,1 prosenttiyksiköllä eli puolueiden välinen kannatusero jatkaa kaventumistaan. Kannatuseron kaventuminen on ollut havaittavissa jo aiemmissa mittauksissa.

Perussuomalaiset on neljänneksi suosituin puolue 13,4 prosentin kannatuksella.

Suurin muutos edellisestä mittauksesta on tapahtunut PS:n ja keskustan kannatuksessa. PS:n kannatus on noussut 0,6 prosenttiyksikköä samalla, kun keskustan kannatus on laskenut 0,4 prosenttiyksiköllä.

Vasemmistoliittoa äänestäisi 9,1, vihreitä 8,5, RKP:ta neljä ja kristillisdemokraatteja 3,1 prosenttia vastaajista. Liike nyt-puolue sai 1,6 prosentin kannatuksen. Loput kaksi prosenttia ilmoitti äänestävänsä jotain muuta puoluetta.

HS-gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian. Tutkimusaineisto kerättiin 13. lokakuuta – 16. marraskuuta 2025 ja siihen vastasi 3 971 yli 18-vuotiasta ihmistä. Tutkimuksen virhemarginaali on noin 1,6 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)