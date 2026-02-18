HS-gallup: SDP ja kokoomus jatkavat suosituimpina

SDP ja kokoomus jatkavat Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa suosituimpina puolueina. Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, SDP:tä äänestäisi 25,1 prosenttia ja kokoomusta 17,9 prosenttia vastaajista.

Kolmanneksi suosituin on keskusta 14,1 prosentin kannatuksella. Perussuomalaiset on neljänneksi suosituin 13 prosentin kannatuksella. Viidennellä sijalla on vasemmistoliitto (10,4 prosenttia).

Vihreitä äänestäisi 8,5, RKP:tä neljä, kristillisdemokraatteja 3,3 ja Liike nyt-puoluetta 1,7 prosenttia vastaajista. Vastaajista kaksi prosenttia ilmoitti äänestävänsä jotain muuta puoluetta.

Puolueiden kannatuksessa ei ole tapahtunut suurta muutosta edellisen vertailun jälkeen. Puolueiden ääniosuuksia vertailtaessa kannattaa muistaa, että puolueiden todellinen kannatus määräytyy vaaleissa annettavien äänien perusteella. Perinteisesti kokoomuksella on ollut varmimmat äänestäjät.

Tutkimuksen toteutti Verian ja siihen haastateltiin 4 072 henkilöä. Vastaukset kerättiin 20. tammikuuta – 16. tammikuuta 2026. Tutkimuksen virhemarginaali on noin 1,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.