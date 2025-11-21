HS-gallup: 76 prosenttia kokoomuslaisista haluaa Petteri Orpolle haastajan

Enemmistö kokoomuksen kannattajista toivoo, että puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo haastetaan ensi kesän puoluekokouksessa. Asia ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä kyselystä.

Kokoomus valitsee uuden puoluejohdon ensi kesänä Jyväskylässä pidettävässä puoluekokouksessa. Puoluetta vuodesta 2016 lähtien johtanut Orpo ei ole toistaiseksi ilmoittanut, aikooko hakea jatkoa puolueen johdossa. Hänelle ei toistaiseksi ole ilmaantunut myöskään vastaehdokkaita.

Vastaajista 44 prosenttia ilmoitti toivovansa, että Orpo jatkaa puolueen johdossa. Samalla 76 prosenttia toivoi, että Orpolle ilmaantuu vastaehdokas puolueen puheenjohtajaksi. Parhaana pidetty vastaehdokas Orpolle olisi Elina Valtonen. Häntä toivoi vastaehdokkaaksi 40 prosenttia vastaajista. Seuraavaksi suosituin vastaehdokas oli Antti Häkkänen 36 prosentin kannatuksella.

HS:n teettämän kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian. Vastaukset kerättiin 7. – 20. marraskuuta 2025. Kyselyyn vastasi 623 täysi-ikäistä vastaajaa, jotka kertoivat äänestävänsä kokoomusta, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Vastaajien joukossa ei ole kokoomuksen puoluepäättäjiä. Tutkimuksen virhemarginaali on suurimmillaan noin 3,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.