HS-gallup: Kokoomus jatkaa suosituimpana puolueena

Kokoomus jatkaa suosituimpana puolueena Helsingin Sanomien tuoreessa gallupissa. Puoluetta äänestäisi 21,7 prosenttia vastaajista.

Toiseksi suosituin puolue on SDP 20,5 prosentin kannatuksella. Perussuomalaisia äänestäisi 18 prosenttia ja keskustaa 10,1 prosenttia vastaajista.

Vihreitä äänestäisi 8,9, vasemmistoliittoa 8,4, kristillisdemokraatteja 4,3 ja Rkp:tä 3,8 prosenttia vastaajista. Tasan kaksi prosenttia kertoi äänestävänsä Liike nyt-puoluetta. Loput 2,3 prosenttia ilmoitti äänestävänsä jotain muuta puoluetta.

Selvin ero edelliseen, joulukuun alussa tehtyyn kyselytutkimukseen on se, että Rkp:n kannatus on pudonnut 4,1 prosentista 3,8 prosenttiin. Edellisen kerran Rkp:n kannatus on ollut HS:n gallupissa näin alhainen lokakuussa 2011. Samalla puolueen kannatus on alittanut kristillisdemokraattien kannatuksen.