Poliisiautoja ja viranomaisten haltuunottama Fitburg-alus Kirkkonummen Kantvikissä 4. tammikuuta 2026. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

HS: Fitburg-aluksen miehistön jäsen vangittu

  • Julkaistu 04.01.2026 | 15:40
  • Päivitetty 04.01.2026 | 15:40
  • Itämeri, Poliisi
Epäilty on Azerbaidžanin kansalainen ja häntä epäillään useista rikoksista.
Helsingin käräjäoikeus määräsi sunnuntaina Fitburg-rahtialuksen miehistöön kuuluvan henkilön vangittavaksi, kertoo Helsingin Sanomat.

Häntä epäillään törkeästä tietoliikenteen häirinnästä, törkeästä vahingonteosta sekä törkeän vahingonteon yrityksestä. Epäilty on Azerbaidžanin kansalainen.

Fitburg-aluksen epäillään liittyvän keskiviikkona Viron ja Suomen välillä tapahtuneeseen teleyhtiö Elisan omistaman tietoliikennekaapelin vaurioon.

Poliisi kertoi eilen tiedotteessaan esittävänsä yhtä aluksen miehistön jäsentä vangittavaksi. Tiedotteen mukaan esitutkinnallisista syistä hänen asemaansa aluksen miehistössä ei ole mahdollista tarkentaa.

Aiemmin pidätetty toinen miehistön venäläinen jäsen on määrätty matkustuskieltoon. Yhteensä kolme miehistön jäsentä on matkustuskiellossa.

Poliisin eilisen tiedotteen mukaan esitutkintatoimet aluksella jatkuvat. Aineisto analysointi tulee kestämään useita viikkoja.

Uusimmat
