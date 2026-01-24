Suomalainen mies onnistui vuosien ajan pumppaamaan petollisella tavalla Kelan tukia rahoittamaan elämäänsä Espanjan Aurinkorannikolla. Helsingin Sanomien mukaan mies oli kyennyt muun muassa väärenneteyillä asiakirjoilla huijaamaan Kelaa siten, että tämä vaikutti asuvan Suomessa.

Mies oli jo vuonna 2015 saanut kolmen vuoden vankeustuomion laajoista talousrikoksista. Tuomion saatuaan mies pakeni Aurinkorannikolle välttelemään rangaistustaan. Poliisi sai hänet kiinni vasta vuonna 2020.

Espanjan vuosinaan mies nosti Kelalta toimeentulotukea yli 11 000 euroa ja asumistukea lähes 11 000 euroa. Hän onnistui siis saamaan yli 20 000 euroa perusteetonta veronmaksajien tukea väärentämällä esimerkiksi tiliotteitaan, vuokrasopimuksiaan ja jopa kauppakuittejaan.

Lopulta Helsingin käräjäoikeus tuomitsi miehen viiden kuukauden vankeuteen törkeästä petoksesta sekä törkeästä väärennyksestä. Lisäksi hänet määrättiin maksamaan Kelalle takaisin tukia noin 11 000 euron edestä.