HS: Alle 15-vuotiaiden vakavat rikokset jatkavat kasvuaan

Alle 15-vuotiaat tekevät yhä enemmän ryöstöjä ja pahoinpitelyitä Helsingissä, kertoo Helsingin Sanomat.

Elokuun puoliväliin mennessä poliisin tiedossa oli 289 alle 15-vuotiaiden tekemäksi epäiltyä pahoinpitelyä. Vuonna 2022 tapauksia oli yhteensä 186.

Myös 18–20-vuotiaiden tekemiksi epäillyissä ryöstöissä ja törkeissä pahoinpitelyissä on huomattavaa kasvua.

Kaiken kaikkiaan alle 21-vuotiaiden rikosepäilyitä on ollut tänä vuonna 1083, kun koko viime vuonna niitä oli 793. Trendi on valtakunnallinen. Yksittäinen ryöstö saattaa kuitenkin näkyä moneen kertaan tilastossa, jos tekijöitä on useita.

Rikoskomisario Sampo Suomala Helsingin poliisin nuorisoryhmästä sanoo, että usein rikosepäilyissä toistuvat samat nimet. Suomalan mukaan alaikäisten kohdalla ei ole kuitenkaan kyse katujengeistä.

Rikokset kohdistuvat niin puolituttuihin kuin aivan vieraisiinkin nuoriin.

– Lähdetään esimerkiksi kauppakeskuksessa seuraamaan ja sitten ryöstetään, kuvailee Suomala HS:lle.

Rikoksista epäillyistä valtaosa on poikia. Iso osa tulee perheistä, joissa vanhemmat ovat maahanmuuttajataustaisia.

Ryöstöjen määrä lähti voimakkaaseen kasvuun Helsingissä 2022. Huhtikuussa nuorisoryhmän tutkinnanjohtaja Marko Forss sanoi Verkkouutisille, viime vuonna alkanut ryöstöpiikki ei ole lähtenyt ollenkaan laskuun ja tilanne on huolestuttava.