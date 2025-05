Hornet-onnettomuuden tutkinta etenee, tekninen vika epätodennäköinen

Rovaniemellä 7. toukokuuta tapahtuneen F/A-18 Hornet -hävittäjän maahansyöksyn onnettomuustutkinta on parhaillaan käynnissä. Ilmavoimat kertoo asiasta tiedotteessa.

Lentotehtävä, jonka aikana onnettomuus tapahtui, oli esityslentoharjoitus, jossa lentäjä harjoittelee Hornet-esityslentoon kuuluvia taitolentoliikkeitä.

Tutkintaryhmä on suunnannut tutkintaa siten, että päätutkintalinjana on onnettomuuden johtuminen inhimillisistä syistä. Tällä hetkellä ulkopuolinen syy tai tekninen syy onnettomuuden aiheuttajana näyttävät Ilmavoimien mukaan epätodennäköisiltä, mutta myös nämä tutkintalinjat ovat edelleen auki.

Inhimillisiä syitä selvittävässä tutkintalinjassa tutkitaan esimerkiksi ihmisten toiminnan sekä organisaatioiden toiminnan mahdollista vaikutusta onnettomuuden tapahtumiseen.

Päätökset tutkinnan suuntaamisesta on tehty haastattelujen sekä tallennelaitteiden datan ja videomateriaalin analysoinnin perusteella.

Onnettomuuspaikan paikkatutkinta on Ilmavoimien mukaan saatu suurimmalta osin toteutettua. Hylyn osat on siirretty pois onnettomuuspaikalta, raivaajapartiot ovat siivonneet aluetta ja pilaantuneen maa-aineksen siirto on aloitettu. Tuhoutuneen hävittäjän osat on eristetty suljettuun paikkaan, jossa ne eivät aiheuta vaaraa. Osat toimitetaan asianmukaiseen vaarallisen jätteen käsittelyyn.

Onnettomuustutkintaryhmää on laajennettu uusilla asiantuntijoilla. Uudet jäsenet ovat Puolustusvoimien henkilökuntaa. Onnettomuustutkintaryhmässä on nyt kaikkiaan 11 henkilöä.

Onnettomuustutkintaryhmä jatkaa onnettomuuden syyn selvittämistä. Tutkinta voi kestää useita kuukausia.

Myös poliisi on jatkanut tutkintaansa asiaan liittyen. Tähänastisen tutkinnan perusteella ketään ei poliisin mukaan ole syytä epäillä rikoksesta. Poliisitutkinta ei ole koskenut varsinaista lentotoimintaa. Sitä koskevan tutkinnan päävastuu on sotilasviranomaisilla.