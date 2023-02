Hoitovastikkeissa voi olla edessä rajut korotukset

Danske Bankin mukaan osa taloyhtiöistä viivästää lainanlyhennyksiä saadakseen seuraavan vastike-erän. Taloyhtiöiden kasvaneet menot näkyvät myös perinteisesti vakaassa taloyhtiöiden talletustaseessa. Se supistui joulukuussa 14 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna.

Danske Bankin asunto-osakeyhtiöiden rahoituksesta vastaavan johtaja Ville Roihun mukaan osa taloyhtiöistä haluaa nyt sinnitellä kevään yhtiökokoukseen ennen vastikkeiden korotuksia.

– Jos vastikkeita ei ole tarkistettu viime kevään jälkeen, on asukkaiden hyvä varautua 10–20 prosentin nousuun omassa hoitovastikkeessa. Jos taloyhtiön tili on tyhjä, on tärkeää säästää tilille puskuria mahdollisia yllättäviä menoeriä varten, hän sanoo.

Vastikkeita nostaa hintojen laaja nousu. Tilastokeskuksen mukaan kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat viime vuoden heinä-syyskuussa 11,5 prosenttia.

Vuokratontilla olevien taloyhtiöiden kustannuksiin vaikuttaa myös elinkustannusindeksi, joka nostaa siihen sidottuja vuokria merkittävästi. Inflaatio oli viime vuonna seitsemän prosenttia.

Yhtiökokoukseen kannattaa mennä

Koti on monen suomalaisen suurin omaisuuserä. Silti taloyhtiöissä kiinnostus osallistua yhtiökokouksiin on yhä matalaa. Jos yhtiökokoukseen ei ole aiemmin osallistunut, kannattaa Roihun mukaan tänä keväänä tehdä poikkeus.

– Osakkaan oman talouden kannalta yhtiökokous tekee valtavia päätöksiä. Loppupeleissä yhtiökokouksen tehtävä on varmistaa, että taloyhtiö kestää myös turbulentit vuodet.

– Yhtiökokouksessa osakkaat päättävät muun muassa siitä, paikataanko talven alijäämä korotetulla vastikkeella vähitellen vai annetaanko taloyhtiölle valtakirja tarvittaessa periä kahden kuukauden ylimääräinen vastike. Entä millaisella puskurilla taloyhtiö varautuu tulevaan talveen, Roihu sanoo.

Osakkaan kannattaa varautua nousevaan vastikkeeseen hyvissä ajoin. Kannattaa arvioida jo nyt, kuinka ennakoimamme 10–20 prosentin korotus hoitovastikkeisiin vaikuttaa omaan talouteen.

Roihu muistuttaa, että nykyisessäkään tilanteessa ei kannata lykätä taloyhtiön tärkeitä remontteja. Ennakoiva kunnossapito kasvattaa taloyhtiön arvoa ja estää vahinkoja.

Kysy ainakin nämä yhtiökokouksessa

• Kuinka nousevat kustannukset on huomioitu budjetissa?

• Jos tulee yllättäviä kuluja, miten toimitaan? Onko esimerkiksi valtuutus ylimääräisten vastikkeiden keräämiseen?

• Kuinka usein yhtiössä seurataan budjetin toteutumista?

• Mitä käytännön toimia on tehty ja suunniteltu energian säästämiseksi?

• Miten tulevaisuuden korjaustarpeet on arvioitu? Mitä remontteja on tulossa kymmenen vuoden sisällä?