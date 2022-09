”Hoitotakuun lisäksi tarvitaan myös hoivatakuu”

Kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko haluaa, että hoitotakuun lisäksi ikäihmisille annetaan myös hoivatakuu. Eduskunta keskusteli vanhus- ja terveyspalveluiden kriisiä koskevasta välikysymyksestä keskiviikkona.

– Kokoomus vastasi sote-palveluista vuosina 2007–2011. Koska silloin oli vaikea tilanne vanhuspalveluissa, käynnistin peruspalveluministerinä vanhuspalveluiden kokonaisuudistuksen ja vanhuspalvelulain valmistelun.

– Valitettavasti lakia on sittemmin vesitetty. Laki ei anna vanhukselle vahvoja oikeuksia saada palveluja, Risikko sanoi.

Risikko muistutti myös, että kokoomuslaisen opetusministerin johdolla lisättiin tuntuvasti opiskelupaikkoja sote-alan osaajien lisäämiseksi.

– Nykyhallitukselta puuttuu vanhuspalvelujen kokonaisuuden hallinta poliittisten irtopisteiden keruun hämärtäessä todellisuuden tajun. Tästä ja katteettomista lupauksista on saatu näyttöjä lupaamalla vanhuksille lisää eläkettä ja lisää hoitajia. Lisäksi nykyhallitus on massiivisella velan otolla vaikeuttamassa asioiden korjaamista tulevaisuudessa.

– Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoivan määrä ja sisältö on mitoitettava todellista tarvetta vastaavaksi. Hoitotakuun lisäksi on oltava myös hoivatakuu. Tästä syystä oikeutta tarvittaviin palveluihin, palvelusuunnitelman sitovuutta ja palvelujen oikea-aikaisuutta on vahvistettava vanhuspalvelulailla, Risikko sanoi.