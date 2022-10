Historioitsija tyrmää HS:n kolumnin: Typerin juttu koskaan

Historioitsija ja kirjailija, filosofian tohtori Riku Keski-Rauska arvostelee kovin sanoin Helsingin Sanomien Moskovan-kirjeenvaihtaja Jenni Jeskasen kolumnia. Siinä kerrotaan Suomen maineen murenevan Venäjällä muun muassa kiristyneen viisumipolitiikan takia.

Kolumnissa kerrotaan suomalaisten suosion olleen Moskovassa ja Pietarissa varsin korkealla tasolla, mutta olevan laskussa.

– Venäläiset kieltäytyvät haastatteluista vedoten Suomen asemaan ”epäystävällismielisenä” maana tai kotimaansa sananvapaustilanteeseen. Uusi peruste on Suomen viisumipolitiikka, tekstissä todetaan.

Venäjä on listannut Suomen ”epäystävällisten maiden” joukkoon Ukrainan tukemisen takia.

Kirjoituksessa huomautetaan myös lapuista, joita venäläisiin autoihin on Helsingissä kiinnitetty.

– Suurkaupungeissa ylipäätään asuu sivistyneitä ihmisiä, mutta voiko samaa sanoa Helsingistä? Helsingissä venäläisissä rekisterikilvissä oleviin autoihin oli kiinnitetty Venäjää terroristivaltioksi nimittäviä lappuja, Jeskanen toteaa.

– Se on yksi esimerkki voimakkaan tunnereaktion aiheuttamasta häirinnästä, jota venäläiset – omasta näkökannastaan riippumatta – ovat joutuneet kokemaan kotimaansa politiikan vuoksi, hän jatkaa.

Riku Keski-Rauska toteaa tekstin olevan ”typerin HS:n juttu koskaan”.

– Kirjoitus on historiaton ja yksisilmäinen. Eiköhän tämä suomalaisten tarrakampanja ole terveintä, mitä Suomen ja Venäjän välillä on viime vuosikymmenten aikana tapahtunut. Tässä on kyse herättelystä, ei silmien ummistamisesta, hän jatkaa.

Onpa harvinaisen hölmö kolumni. Niiden tavallisten venäläisten, jotka kannattavat sotaa, tai pitävät sitä asiana, joka ”ei koske heitä”, pitää saada tuntea valtionsa raakojen sotarikosten seuraukset. He ovat osallisia. Muutos voi lähteä vain sisältäpäin. https://t.co/U3ZOVETIjj — Juho Romakkaniemi (@Romakka) October 4, 2022

Venäläiset ovat surullisia, koska suomalaiset ovat laittaneet lappuja venäläisten ökyautojen tuulilasinpyyhkimien alle. Voi kyynel. https://t.co/Slh0G37AoD — Otto Meri (@OttoMeri) October 4, 2022