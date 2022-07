Historiantutkija viisumeista: Seurauksia nyt vain on oltava

Tampereen yliopiston sotahistorian ja Itä-Euroopan tutkijan Jussi Jalosen mukaan Suomen tulisi lopettaa turistiviisumien myöntäminen venäläisille matkailijoille.

– Itse näen tämän [viisumikielto] signaalina, joka on lähetettävä. Kun lähettäjänä on Suomen kaltainen perinteisesti Venäjän kanssa hyvissä suhteissa ollut maa, niin signaali on sitäkin voimakkaampi. Seurauksia nyt vain on oltava, Jalonen toteaa Twitterissä.

Tutkijan mukaan venäläinen keskiluokka on Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen ehtinyt tottua matkustamaan vapaasti Euroopassa. Ja tämä sama keskiluokka on antanut tukensa Venäjän nykyiselle hallinnolle.

– Tässä tilanteessa eurooppalaisten maiden, myös Suomen, on tehtävä tiettäväksi se, että se hallinto, jolle nämä ihmiset ovat vallan tulleet antaneeksi, harjoittaa politiikkaa, millä on seurauksensa. Kuten näiden etuoikeuksien peruuttaminen.

– Käytettävissä olevan tiedon valossa huomattava osa samaisesta keskiluokasta ei ole juurikaan kokenut mitään sodan kielteisiä seurauksia, Jalonen kirjoittaa.

Historiantutkija uskoo, että ratkaisu venäläisten viisumeista tehdään ennemmin tai myöhemmin.

– Ratkaisu turistiviisumeista joka tapauksessa tehdään nyt lähes sataprosenttisella varmuudella, koska siitä tuli itänaapurin ansiosta arvovaltakysymys, Jalonen toteaa.