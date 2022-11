”Historiallinen päätös” – Komissio ehdottaa Unkarin EU-varojen jäädyttämistä

Euroopan komission mukaan Unkari ei ole vielä edennyt riittävästi maan oikeusvaltiotilanteen korjaamiseksi. Siksi komissio suosittaa, että neuvoston tulee pidättää Unkarille maksettavia EU-varoja oikeusvaltiomekanismin avulla.

Kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa kiittää EU-komissiota historiallisesta päätöksestä. Hän toimi oikeusvaltiomekanismin pääneuvottelijana parlamentissa.

– Historiallisen tapauksesta tekee myös se, että komissiossa on Euroopan parlamentin aktiivisen kirittämisen ansiosta tultu tähän lopputulokseen.

– Prosessin aikana parlamentti on selkeästi, pitkäjänteisesti ja faktoihin perustuen esittänyt osuuksien pidättämistä. Nyt myös komission arvio on selvä. Unkarilta tulisi pidättää 7,5 miljardia euroa korruption ja julkisten hankintamenettelyjen ongelmien vuoksi, Petri Sarvamaa toteaa.

Sarvamaan mukaan europarlamentaarikot ovat antaneet kovaa painetta komissioon aina siitä lähtien, kun oikeusvaltiomekanismi astui voimaan.

– Ilman kovaa jalkatyötä saavutettu tulos ei olisi ollut mahdollinen. Vetämäni parlamentin oikeusvaltiomekanismin neuvotteluryhmä tapasi kahden vuoden ajan miltei kuukausittain varmistaen, ettei [Unkarin pääministeri Viktor] Orbanin silmänkääntötemppuihin hairahdeta.

Euroopan unionin neuvosto äänestää asiasta 19. joulukuuta mennessä. Jos neuvosto hyväksyy ehdotuksen määräenemmistöllä, maksujen keskeyttäminen tulee voimaan.

– Nähtäväksi jää, mikä on Suomen linja asiassa. Oma arvioni on, että riittävää vastustusta Unkarin EU-varojen jäädyttämiselle ei jäsenmaiden keskuudessa ole, eli neuvosto tulee seuraamaan komission linjaa, Sarvamaa ennakoi.

Europarlamentaarikon mukaan Unkari saa kyllä EU-varansa, kunhan kaikki vaaditut toimenpiteet toteutuvat.

– Sinä päivänä, kun Unkari on todennetusti vienyt EU-varojen väärinkäytöksiä ehkäisevät uudistukset käytäntöön ja ne todella toimivat, se tulee saamaan jäädytetyt koheesiovarat, Sarvamaa toteaa.

HISTORIC MOMENT:

The @EU_commission recommends to the Council that Hungary should not receive EU money until all remedial measures to protect the #RuleOfLaw are fully in place.

If the EU funds cannot be protected against irregularities, they cannot be received. @eppgroup

— Petri Sarvamaa (@petrisarvamaa) November 30, 2022