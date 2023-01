Hirmupakkaset lauhtuvat viikonlopun aikana

Sää on lauhtumassa ensi viikolla, kertoo Forecan tuore ennuste. Sitä ennen sää kuitenkin vielä viilenee. Loppuviikolla Suomessa koetaan alkuun jopa 20–30 asteen pakkasia.

– Loppuviikon kylmimmät hetket ovat vielä edessä maan eteläosassa perjantai-illan aikana. Pohjoisessa kireimmät pakkaset voivat ajoittua lauantaille, toteaa Forecan meteorologi Joonas Koskela.

Torstaiaamun ja torstaiaamupäivän aikana pilvisyys on ollut ennustettua runsaampaa, mikä on hillinnyt pakkaslukemia suuressa osassa maata. Maan pohjois- ja itäosassa matalasta pilvestä on sadellut myös kevyesti lunta.

– Pohjoisen ja koillisen välinen tuuli lisää selvästi pakkasen purevuutta ja pelkkään lämpömittarin lukemaan ei ole torstaina luottamista. Mittarin lukemaan voi helposti lisätä pakkasta viitisen astetta, Koskela sanoo.

Torstai-iltaa kohti pakkanen kiristyy joitakin asteita varsinkin pohjoisessa. Perjantain aikana korkeapaineen keskus siirtyy pohjoisesta maan yli kaakkoon.

– Pilvisyydestä riippuen pakkaslukemissa voi olla suuriakin eroja. Pohjoisessa selkeillä alueilla pakkasta on perjantai-illan ja lauantai-illan välillä 25–30 astetta.

Lauantain aikana eteläkaakkoinen tuuli voimistuu lännestä alkaen ja pakkanen heikkenee.

– Sunnuntaina lännessä ollaan jo muutaman pakkasasteen ja noin 10 pakkasasteen välillä. Lännestä on myös leviämässä lumisateita sunnuntaiksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Idässä ja pohjoisessa on vielä pakkasta 10–20 astetta, Koskela kertoo.

Ensi viikon ennusteet ovat vielä vaihdelleet pakkassään ja lauhemman sään välillä. Torstaina tehty ennuste ottaa kuitenkin nyt ”melko lauhan kannan ensi viikkoon”.

– Ensi viikosta on tuoreimpien ennusteiden mukaan tulossa lauha ja sateinen. Ilmavirtaus käy etelästä ja sateita näyttäisi saapuvan lounaasta päivittäin, Koskela kertoo.