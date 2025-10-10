Hinta tippui kymmenesosaan – valinnanvapauden kokeilusta suuri hyöty

Uutissuomalaisen kyselyn perusteella suurten yksityisten laboratoriotutkimusten hinnat ovat moninkertaisia julkisomisteisiin laboratorioihin verrattuna.

Fimlabin toimitusjohtaja Ari Miettinen katsoo, että yhtiöt ovat ylihinnoitelleet palveluitaan, minkä seurauksena lasku tulee yksityisasiakkaiden ja työnantajien maksettavaksi. Suurilla terveysyrityksillä perusverenkuvan ja muita tutkimuksia sisältävä paketti maksaa 321–447 euroa, mutta Fimlabilla vain 46 euroa. Huslabilla hinta on 58 euroa.

Lääkäritaustainen kokoomusedustaja Ville Väyrynen sanoo uutisen nostavan esiin yksityisen terveydenhuollon ansaintalogiikan ja valinnanvapauskokeilun hyviä puolia.

– Terveysbisnes tekee todella suuria katteita nimenomaan laboratoriotutkimuksista sekä kuvantamisista. Ei ole sattumaa, että media on pullollaan mainoksia erilaisista kohdentamattomista verikoepaketeista milloin miehille, naisille, kuntoilijoille, kasvissyöjille tai mille lie kohderyhmälle, gastrokirurgina ja osastonylilääkärinä aiemmin työskennellyt Ville Väyrynen kirjoittaa Facebook-julkaisussaan.

Hänen mukaansa sama koskee kokovartalon magneettitutkimuksia, joissa liikkuu ”helppoa ja kovakatteista rahaa”. Kansanedustaja arvioi Kelan 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilun tuoneen tämän osuvasti esille.

– Kokeilun tiimoilta neuvotellut hinnat ovat tippuneet jopa kymmenesosaan listahinnoista, joita terveysjätit veloittavat kirkkain silmin asiakkailtaan. Kokeilu on siis rakennettu erittäin kustannustietoisesti ja sivumennen tuo yksityisen puolen hinnoittelun vertailuun. Myös julkisomisteisiin laboratorioihin verrattuna hinnat yksityisellä puolella ovat jopa yli kymmenkertaisia, Väyrynen toteaa.

Perusverenkuvan hinta on Mehiläisessä 57,9 euroa ja Terveystalossa 49 euroa, mutta Kela-kokeilussa yli 65-vuotiaille vain kuusi euroa, josta potilaan osuus on kolme euroa.

– Yli kymmenkertaisia eroja siis. Valinnanvapauskokeilua on moitittu rahan kaatamisena yksityiseen laariin. Itse näkisin, että se on erinomaisen hyvin neuvoteltu paketti, jossa sekä vastaanottokäynti että kokeet on saatu varsin kohtuuhintaisiksi, kansanedustaja sanoo.

Hän kehottaa pohtimaan, mitä yritykset tavoittelevat mainostaessaan kohdentamattomia verikoepaketteja tai kuvantamisia ilman lääkärin lähetettä.

– Onko motivoiva tekijä kansanterveys vai mahdollisesti jokin muu? Terveyden edistämisen kanssa sillä ei ole mitään tekemistä. Kyseessä on puhdas bisnes. Yksityinen on tietyissä tilanteissa hyvä kumppani ja kirittäjä julkiselle puolelle, mutta vain jos kaikki osapuolet hyötyvät. Kuten valinnanvapauskokeilussa, Ville Väyrynen sanoo.

