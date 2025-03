HIMARS-täysosuma: Erikoisjoukot iskivät keskelle Venäjän helikoptereiden tukikohtaa

Ukrainan erikoisjoukot tiedottaa tehneensä yhdessä tykistön ja ohjusjoukkojen kanssa yllätysiskun helikopteritukikohtaan Venäjän Belgorodin alueella. Hyökkäyksessä käytettiin sosiaalisessa mediassa leviävien tietojen perusteella amerikkalaisvalmisteista HIMARS-heitintä.

Iskun kerrotaan tuhonneen kaksi Mi-8-kuljetushelikopteria ja kaksi Ka-52-taisteluhelikopteria. Jälkimmäiset kohteet ovat erittäin arvokkaita. Alligatorina tunnettujen taistelukopterien on kerrottu aiheuttaneen runsaasti päänvaivaa ukrainalaisjoukoille rintamalla.

Ukrainan erikoisjoukot on julkaissut iskusta alta löytyvää videomateriaalia. Videolla näkyy ainakin yksi suora osuma Mi-8-helikopteriin. Muut kohteet kärsivät todennäköisesti raskaita vaurioita rakettien sirpaleista.

HIMARS-heittimen raketit voidaan varustaa tavanomaisen taistelukärjen lisäksi myös M30A1-kärjellä. Se sisältää 180000 pientä volframipalloa. Ilmakiväärinammuksen kokoiset pallot tekevät tuhoisaa jälkeä suojaamattomista kohteista kuten esimerkiksi helikoptereista, lentokoneista ja panssaroimattomista ajoneuvoista. Ukrainalaiset ovat käyttäneet asetta menestyksellä rintamalla. Sirpalelatauksen vaikutuksista kerrotaan lisää tässä jutussa.

– Kaikki helikopterit tuhottiin ohjusiskulla vihollisen selustaan, minne vihollinen oli valmistellut paikan helikoptereille tehdä pistoja – naamioidun aseman nopeille liikkeille sivustoihin Ukrainan joukkojen yllättämiseksi, erikoisjoukkojen virallisella Telegram-kanavalla julkaistussa päivityksessä kerrotaan.

Ukrainan erikoisjoukot sanoo hyökkäyksen näyttäneen jälleen kerran, etteivät venäläiset ole turvassa syvällä omien linjojen takanakaan.

Yesterday, Ukrainian SOF operators managed to find and drop HIMARS-fired GMLRS rockets on a Russian helicopter base.

The strike destroyed a pair of Russian Mi-8s, and likely heavily damaged another pair of Ka-52s. pic.twitter.com/bxBmTigEyy

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 24, 2025